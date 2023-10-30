Башкирия получит деньги из Москвы для оплаты ЖКХ

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Федеральный бюджет перечислит республике средства на услуги ЖКХ. Распоряжение об этом появилось на сайте Правительства России.
Михаил Мишустин распорядился о субвенциях для регионов страны. Они должны пойти на оплату услуг ЖКХ для отдельных категорий граждан. В их число входят инвалиды, ветераны боевых действий, пострадавшие при катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных и техногенных авариях. Эти люди могут рассчитывать на оплату до половины затрат на коммунальные услуги.
Всего федеральный центр выделит больше 4,5 млрд рублей. Татария получит 2,68 млн рублей, Чеченская республика — 3 млн рублей. Самый большей трансферт ожидается в Краснодарском крае — 3,26 млн рублей. В бюджет Башкирии попадёт 1,886 млн рублей. В общей сложности в список попали 42 региона.
До этого в Белом доме распорядились списать с Башкирии часть долгов по кредитам.