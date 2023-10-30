Башкирия получит деньги из Москвы для оплаты ЖКХ

Михаил Мишустин распорядился о субвенциях для регионов страны. Они должны пойти на оплату услуг ЖКХ для отдельных категорий граждан. В их число входят инвалиды, ветераны боевых действий, пострадавшие при катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных и техногенных авариях. Эти люди могут рассчитывать на оплату до половины затрат на коммунальные услуги.