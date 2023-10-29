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В Дагестане толпа захватила аэропорт из-за самолета прилетевшего из Израиля

Захват аэропорта в Махачкале: что известно об антисемитских беспорядках в Дагестане

29 октября 2023, 20:32
Фото: 1MI

В Дагестане толпа захватила аэропорт из-за самолета прилетевшего из Израиля

В столице Дагестана, разгневанная толпа штурмом взяла аэропорт и пыталась вскрыть самолет прилетевший из Израиля в поисков евреев. Рассказываем, что известно о произошедшем.

В воскресенье, 29 октября, в 19 часов в столице Дагестана Махачкале, на территории аэропорта вспыхнули массовые беспорядки. Толпа дагестанцев собралась там в ожидании прибытия самолета из Тель-Авива. Согласно информации Telegram-канала «Осторожно, новости», тысячи местных жителей выкрикивали антисемитские лозунги и держали флаги Палестины.

После приземления самолета авиакомпании Red Wings из Тель-Авива соцсети и телеграм-каналы начали заполняться видеозаписями, на которых видно, как толпа штурмует здание аэровокзала и останавливает автомобили для проверки документов, в том числе автозак Росгвардии, чтобы убедиться, что внутри нет граждан Израиля или этнических евреев. В это время сотрудники аэропорта прятались по рабочим кабинетам.

Поздней толпа вышла на летное поле попытавшись проникнуть в самолет. Работа аэропорта была остановлена Росавиацией до нормализации ситуации, а самолеты перенаправлялись в другие аэропорты.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. МВД по Северокавказскому федеральному округу выдало предупреждение о «недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка».

Глава Дагестана Сергей Меликов, в своем телеграм-канале заявил, что «экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России (!), далёкими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы», а участников массовых беспорядков он назвал «горячими головами».

Председатель правительства Дагестана, Абдулмуслим Абдулмуслимов, в своем Telegram-канале попросил жителей не ехать по трассе Махачкала-Каспийск, при этом заявив, что «ситуация под контролем».

В ДУМ призвали мусульман не поддаваться на призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, назвав происходящее «преступным».

По состоянию на 23 часа по Москве, аэропорт был полностью освобожден от проникших туда посторонних и продолжил работу.

#Общество#Происшествия#Рустэм Башкирцев
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