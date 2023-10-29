Захват аэропорта в Махачкале: что известно об антисемитских беспорядках в Дагестане

После приземления самолета авиакомпании Red Wings из Тель-Авива соцсети и телеграм-каналы начали заполняться видеозаписями, на которых видно, как толпа штурмует здание аэровокзала и останавливает автомобили для проверки документов, в том числе автозак Росгвардии, чтобы убедиться, что внутри нет граждан Израиля или этнических евреев. В это время сотрудники аэропорта прятались по рабочим кабинетам.