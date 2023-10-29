Захват аэропорта в Махачкале: что известно об антисемитских беспорядках в Дагестане

Posted Сегодня, 20:32
Published Сегодня, 20:32
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Updated Сегодня, 20:34
В воскресенье, 29 октября, в 19 часов в столице Дагестана Махачкале, на территории аэропорта вспыхнули массовые беспорядки. Толпа дагестанцев собралась там в ожидании прибытия самолета из Тель-Авива. Согласно информации Telegram-канала «Осторожно, новости», тысячи местных жителей выкрикивали антисемитские лозунги и держали флаги Палестины.
После приземления самолета авиакомпании Red Wings из Тель-Авива соцсети и телеграм-каналы начали заполняться видеозаписями, на которых видно, как толпа штурмует здание аэровокзала и останавливает автомобили для проверки документов, в том числе автозак Росгвардии, чтобы убедиться, что внутри нет граждан Израиля или этнических евреев. В это время сотрудники аэропорта прятались по рабочим кабинетам.
Поздней толпа вышла на летное поле попытавшись проникнуть в самолет. Работа аэропорта была остановлена Росавиацией до нормализации ситуации, а самолеты перенаправлялись в другие аэропорты.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. МВД по Северокавказскому федеральному округу выдало предупреждение о «недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка».
Глава Дагестана Сергей Меликов, в своем телеграм-канале заявил, что «экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России (!), далёкими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы», а участников массовых беспорядков он назвал «горячими головами».
Председатель правительства Дагестана, Абдулмуслим Абдулмуслимов, в своем Telegram-канале попросил жителей не ехать по трассе Махачкала-Каспийск, при этом заявив, что «ситуация под контролем».
В ДУМ призвали мусульман не поддаваться на призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, назвав происходящее «преступным».
По состоянию на 23 часа по Москве, аэропорт был полностью освобожден от проникших туда посторонних и продолжил работу.