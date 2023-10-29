В Башкортостане в 2024 году появятся ещё три библиотеки нового поколения

Всего на модернизацию российских библиотек в 2024 году из федерального бюджета будет направлено 1 млрд 497 млн рублей. Со следующего года увеличится размер предоставляемого финансирования: на модернизацию малых библиотек будет направляться по 8 млн рублей, а на преображение центральных по 15 млн рублей (вместо 5 млн и 10 млн рублей соответственно).