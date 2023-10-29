В Башкортостане в 2024 году появятся ещё три библиотеки нового поколения

Posted Вчера, 10:10
Published Вчера, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Среди победителей: Центр детского чтения «Синяя птица» Централизованной библиотечной системы Белорецкого района имени Нины Зиминой, Кляшевская сельская модельная библиотека-филиал № 15 Чишминской районной межпоселенческой библиотеки, модельная центральная городская библиотека «Интеллект центр-Диалог» Централизованной библиотечной системы Салавата. На их модернизацию республика получит из федерального бюджета порядка 30 миллионов 380 тысяч рублей.
Сейчас в Республике Башкортостан функционируют 16 библиотек нового поколения в Белокатайском, Благоварском, Дуванском, Дюртюлинском, Иглинском, Илишевском, Ишимбайском, Караидельском, Кигинском, Кугарчинском, Салаватском, Стерлитамакском, Туймазинском, Учалинском, Чекмагушевском районах, две из них — центральные библиотеки Белокатайского и Ишимбайского районов — были открыты осенью этого года.
— Благодаря национальному проекту «Культура» в республике создается качественно новая культурная среда. Суперсовременные модельные библиотеки становятся центрами досуга для всех категорий пользователей, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все эти преобразования направлены на создание возможностей для развития и самореализации каждого жителя республики, — говорит министр культуры РБ Амина Шафикова.
Всего на модернизацию российских библиотек в 2024 году из федерального бюджета будет направлено 1 млрд 497 млн рублей. Со следующего года увеличится размер предоставляемого финансирования: на модернизацию малых библиотек будет направляться по 8 млн рублей, а на преображение центральных по 15 млн рублей (вместо 5 млн и 10 млн рублей соответственно).