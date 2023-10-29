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Published Вчера, 09:49

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В Башкирии заработал онлайн-калькулятор для инвесторов

В Башкирии заработал онлайн-калькулятор для инвесторов

29 октября 2023, 09:49
Фото: Midjourney
Начал работу онлайн-калькулятор расчета планируемой величины подключаемой нагрузки к водосетям. Это совместный проект министерства ЖКХ РБ, минцифры РБ и «Республиканского градостроительного центра». Он запущен в Башкирии в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» и призван помочь инвесторам.

Онлайн-калькулятор размещен на Стройпортале РБ, а также встроен в суперсервис «Цифровое имущество и строительство» на «Госуслугах» — в разделе о жизненных ситуациях, с которыми сталкивается бизнес.

Сервис помогает посчитать общее водопотребление за сутки и год, исходя из введенных данных о типе помещения, количестве потребителей воды и сроках потребления коммунальной услуги. Это может быть жилой дом, больница, школа, кафе и любой другой объект.

Также онлайн-калькулятор может предварительно рассчитать необходимую мощность для подключаемых объектов, что облегчит инвестору процесс подачи заявки на выдачу технических условий подключения и заключение договора с ресурсоснабжающей организацией.

— В республике для удобного начинания и ведения строительной деятельности существует два цифровых помощника — это Стройпортал и суперсервис «Цифровое имущество и строительство», — прокомментировал глава минцифры РБ Геннадий Разумикин. — Для тех, кто уже привык пользоваться последним, скажу, что онлайн-калькулятор логично дополняет этапы заключения договора на подключение к сетям водоснабжения. После первых рекомендаций суперсервиса «что нужно сделать до подачи заявления», предлагается произвести расчет стоимости подключения и планируемой нагрузки к сетям, и уже потом формируется заявка на заключения договора с ресурсной организацией».

Напомним, в августе текущего года на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам говорилось в том числе и о цифровизации экономики:

— Чтобы планомерно повышать производительность труда на фабриках и заводах, а также снижать ресурсные, логистические издержки, мы акцентируемся на проектах цифровой трансформации производственных процессов. Большой пласт этой деятельности связан с разработкой цифровых платформ и программных продуктов, — отметил заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
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