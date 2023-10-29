В Башкирии заработал онлайн-калькулятор для инвесторов

— В республике для удобного начинания и ведения строительной деятельности существует два цифровых помощника — это Стройпортал и суперсервис «Цифровое имущество и строительство», — прокомментировал глава минцифры РБ Геннадий Разумикин. — Для тех, кто уже привык пользоваться последним, скажу, что онлайн-калькулятор логично дополняет этапы заключения договора на подключение к сетям водоснабжения. После первых рекомендаций суперсервиса «что нужно сделать до подачи заявления», предлагается произвести расчет стоимости подключения и планируемой нагрузки к сетям, и уже потом формируется заявка на заключения договора с ресурсной организацией».