Погоню с полицейскими на угнанном автомобиле устроил 16-летний парень из Башкирии

Угнать автомобиль подросток решил из-за неприязни к владельцу, а тут и автомобиль оказался не заперт. Парень замкнул провода, завел двигатель и поехал в город покататься. Свою вину он признал и раскаялся. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».