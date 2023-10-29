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Погоню с полицейскими на угнанном автомобиле устроил 16-летний парень из Башкирии

Погоню с полицейскими на угнанном автомобиле устроил 16-летний парень из Башкирии

29 октября 2023, 07:57
Фото: Владимир Севастьянов // telegram
Инцидент произошел ночью 24 октября в Белорецком районе.

В Белорецком районе 16-летний парень устроил погоню на угнанном автомобиле. Как сообщает глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов, все произошло ночью 24 октября, когда сотрудники госавтоинспекции заметили подозрительный ВАЗ-21061. На требования остановить водитель не отреагировал и только ускорился. Экипаж ДПС был вынужден пуститься за ним в погоню.

Однако на 9 километре дороги Белорецк — село Тирлянский водитель с управлением не справился, съехал с дороги и побежал в лес, где его и настигли сотрудники. Водителем оказался 16-летний житель села.

По предварительным данным, «шестерку» парень угнал у 34-летнего жителя села Тирлянский. Узнал о пропаже владелец только от сотрудников полиции, однако подтвердил, что машины на стоянке у дома нет.

Угнать автомобиль подросток решил из-за неприязни к владельцу, а тут и автомобиль оказался не заперт. Парень замкнул провода, завел двигатель и поехал в город покататься. Свою вину он признал и раскаялся. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

#Происшествия#Элина Сайфранова#ГИБДД#Погоня ГИБДД#Новости Башкирии#Транспорт
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