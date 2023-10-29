На трассе в Башкирии ввели ограничение движения из-за непогоды

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
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Updated Сегодня, 08:20
Сегодня, 29 октября, на границе Башкирии и Челябинской области ввели ограничение движения для автобусов, легковых такси и фур.
Как пояснили в Упрдор, ограничение введено до 16:00 на трассе М-5 на участке 1548 км граница Башкирии — 1796 км (развязка на г. Чебаркуль) Челябинской области.
Введена мера была из-за погодных условий, в частности, на участке плохая видимость, идет сильный снег, а порывы ветра достигают 14 м/с.