Бренды из 30 стран стали участниками недели интерьера и дизайна в Москве

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Издание Газета.Ru пишет, что свои изделия представили Египет, Иран, Китай, Турция — всего 30 стран. Согласно аналитическим данным, открытие вызвало огромный интерес среди жителей Москвы к российским брендам. В первый день выставки в Манеже образовались рекордные очереди, а объем продаж на маркете превысил 9,5 миллиона рублей.
Особенностью выставки стал стенд «Яндекс Маркета» с мебелью собственного бренда платформы. Кресло и диван «Лаппи» разработаны специально для транспортировки в багажнике автомобиля. Также внимание посетителей привлекла кровать из коллекции «Селенга». На самом сервисе теперь есть специальный раздел с товарами участников выставки, разделенный на категории: «Ванная, Гостиная, Спальня, Кухня» и «Умный дом».
Участники выставки высоко оценили масштабы события и отметили, что мероприятие предоставляет возможность привлечь больше покупателей и корпоративных клиентов, а также установить новые партнерские связи с ведущими производителями мебели и дизайнерами.
На предыдущем подобном мероприятии было заключено 13 коммерческих соглашений на сумму почти 14 миллиардов рублей, что говорит о его большом потенциале для российского мебельного и дизайнерского бизнеса. Многие компании, участвующие в текущей выставке, стремятся не только укрепить свои позиции в профессиональном сообществе, но и успешно продвинуть свою продукцию на рынке.
Для посещения Московской недели интерьера и дизайна необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.