Бренды из 30 стран стали участниками недели интерьера и дизайна в Москве

На предыдущем подобном мероприятии было заключено 13 коммерческих соглашений на сумму почти 14 миллиардов рублей, что говорит о его большом потенциале для российского мебельного и дизайнерского бизнеса. Многие компании, участвующие в текущей выставке, стремятся не только укрепить свои позиции в профессиональном сообществе, но и успешно продвинуть свою продукцию на рынке.