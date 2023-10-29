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Бренды из 30 стран стали участниками недели интерьера и дизайна в Москве

Бренды из 30 стран стали участниками недели интерьера и дизайна в Москве

29 октября 2023, 14:31
Фото: пресс-служба III Московской недели интерьера и дизайна
28 октября в Манеже стартовала III Московская неделя интерьера и дизайна. Мероприятие продлится четыре дня и представит более 650 брендов отечественных и иностранных производителей мебели, предметов интерьера, аксессуаров для дома, а также строительных и отделочных материалов.

Издание Газета.Ru пишет, что свои изделия представили Египет, Иран, Китай, Турция — всего 30 стран. Согласно аналитическим данным, открытие вызвало огромный интерес среди жителей Москвы к российским брендам. В первый день выставки в Манеже образовались рекордные очереди, а объем продаж на маркете превысил 9,5 миллиона рублей.

Особенностью выставки стал стенд «Яндекс Маркета» с мебелью собственного бренда платформы. Кресло и диван «Лаппи» разработаны специально для транспортировки в багажнике автомобиля. Также внимание посетителей привлекла кровать из коллекции «Селенга». На самом сервисе теперь есть специальный раздел с товарами участников выставки, разделенный на категории: «Ванная, Гостиная, Спальня, Кухня» и «Умный дом».

Участники выставки высоко оценили масштабы события и отметили, что мероприятие предоставляет возможность привлечь больше покупателей и корпоративных клиентов, а также установить новые партнерские связи с ведущими производителями мебели и дизайнерами.

На предыдущем подобном мероприятии было заключено 13 коммерческих соглашений на сумму почти 14 миллиардов рублей, что говорит о его большом потенциале для российского мебельного и дизайнерского бизнеса. Многие компании, участвующие в текущей выставке, стремятся не только укрепить свои позиции в профессиональном сообществе, но и успешно продвинуть свою продукцию на рынке.

 

Для посещения Московской недели интерьера и дизайна необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.

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