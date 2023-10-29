Башкирия стала лидером по количеству заявок на конкурс «Мама-предприниматель»

Posted Вчера, 13:07
Published Вчера, 13:07
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Лидером среди регионов по количеству заявок стал Башкортостан — их было подано более 150. Прошли отборочный тур и приняли участие в обучении 35 женщин-предпринимателей.
— Принято считать, что предпринимательство — мужская сфера. Однако участницы программы «Мама-предприниматель» доказывают обратное. Отрадно видеть, как наши женщины смело реализуют свои амбиции, воплощая в жизнь разработанные ими бизнес-проекты. В свою очередь министерство продолжит поддерживать проекты, направленные на развитие женского предпринимательства, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.
Кроме того, республика возглавила топ лучших практик по дополнительному финансированию предпринимателей.
Федеральный грант в 100 тыс. рублей получила в нынешнем году уфимка Евгения Шаихметова с бизнес-проектом кулинарной студии «Путь к сердцу». А фермер из Иглинского района Аниса Акст стала обладателем специального приза Торгово-промышленной палаты РБ — гранта в 100 тыс. рублей и сертификата на 400 тыс. рублей на услуги палаты.
Программа «Мама-предприниматель» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».