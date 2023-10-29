Башкирия стала лидером по количеству заявок на конкурс «Мама-предприниматель»

— Принято считать, что предпринимательство — мужская сфера. Однако участницы программы «Мама-предприниматель» доказывают обратное. Отрадно видеть, как наши женщины смело реализуют свои амбиции, воплощая в жизнь разработанные ими бизнес-проекты. В свою очередь министерство продолжит поддерживать проекты, направленные на развитие женского предпринимательства, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.