Аграрии Башкирии наращивают экспорт сельхозпродукции

Posted Вчера, 12:13
Published Вчера, 12:13
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Пробы второго хлеба, отобранные государственным инспектором отдела карантина растений, контроля за качеством зерна и семенного контроля, успешно прошли лабораторную экспертизу в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Посевная площадь картофеля (без учета площадей в личных подсобных хозяйствах) в республике в текущем году составила 1 тыс. 627 га. По последним данным, валовый сбор овощей составил 23 тыс. 288 тонн, урожайность — 184 ц/га.
Башкортостан является крупным экспортером масложировой продукции, зерновых. Кроме того, отправляет за рубеж продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, маслосемена, спирты, мед, мясную и молочную продукцию.
Отметим, за 9 месяцев текущего года Башкортостан экспортировал продукции агропромышленного комплекса на 240 млн. долларов США. Показатель вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Увеличение экспорта, в том числе продукции агропромышленного комплекса, является основной целью национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В рамках нацпроекта в Башкортостане для выполнения поставленных целей реализуется и региональный проект «Экспорт продукции АПК РБ».