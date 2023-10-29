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Published Вчера, 12:13

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Аграрии Башкирии наращивают экспорт сельхозпродукции

Аграрии Башкирии наращивают экспорт сельхозпродукции

29 октября 2023, 12:13
Фото: 1MI
Одно из крупнейших с/х предприятий Башкортостана отправило в Казахстан 27 тонн картофеля.

Пробы второго хлеба, отобранные государственным инспектором отдела карантина растений, контроля за качеством зерна и семенного контроля, успешно прошли лабораторную экспертизу в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Посевная площадь картофеля (без учета площадей в личных подсобных хозяйствах) в республике в текущем году составила 1 тыс. 627 га. По последним данным, валовый сбор овощей составил 23 тыс. 288 тонн, урожайность — 184 ц/га.

Башкортостан является крупным экспортером масложировой продукции, зерновых. Кроме того, отправляет за рубеж продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, маслосемена, спирты, мед, мясную и молочную продукцию.

Отметим, за 9 месяцев текущего года Башкортостан экспортировал продукции агропромышленного комплекса на 240 млн. долларов США. Показатель вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Увеличение экспорта, в том числе продукции агропромышленного комплекса, является основной целью национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В рамках нацпроекта в Башкортостане для выполнения поставленных целей реализуется и региональный проект «Экспорт продукции АПК РБ».

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
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