Жители Башкирии смогут увидеть лунное затмение

Жители нескольких регионов России, в том числе и Башкортостана, смогут понаблюдать за лунным затмением в ночь с 28 на 20 октября. Отмечается, что затмение будет частным: в земной тени скроется только часть Луны. Также у затмения будет сравнительно небольшая фаза. Так, во время максимального затмения всего 12% лунного диска погрузится в тень Земли.