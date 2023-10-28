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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Жители Башкирии смогут увидеть лунное затмение

Жители Башкирии смогут увидеть лунное затмение

28 октября 2023, 11:18
Фото: 1MI
Увидеть редкое природное явление жители республики смогут увидеть уже сегодняшней ночью. Подробнее о том, когда ждать затмения рассказали в Уфимском планетарии.

Жители нескольких регионов России, в том числе и Башкортостана, смогут понаблюдать за лунным затмением в ночь с 28 на 20 октября. Отмечается, что затмение будет частным: в земной тени скроется только часть Луны. Также у затмения будет сравнительно небольшая фаза. Так, во время максимального затмения всего 12% лунного диска погрузится в тень Земли.

Теневое затмение будет длиться недолго: с 00:36 до 01:53 по уфимскому времени. Это связано с тем, что Луна не входит полностью в земную тень, а только краем задевает её северную часть.

Как будет проходить затмение:

Полутеневое затмение начнется в 23:03 28 октября. Тогда Луна войдет в полутень Земли. При этом во время полутеневого затмения Луна только незначительно уменьшится в яркости, что для наблюдателя будет практически незаметно.

Луна начнет входить в земную тень в 00:36 29 октября. Именно тогда начнется частное теневое затмении. Максимум затмения, по расчетам специалистов, наступит в 01:15, а в 01:53 Луна покинет земную тень — теневое затмение закончится, и Луна опять пройдет сквозь полутень Земли, которую покинет в 03:27.

В Уфимском планетарии отмечают, что следующее теневое лунное затмение, которое смогут наблюдать жители Башкортостана, произойдет 7 сентября 2025 года.

#Азамат Нухов
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