mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

В Уфе увеличили количество автобусов на ряде городских маршрутов

В Уфе увеличили количество автобусов на ряде городских маршрутов

28 октября 2023, 13:00
Фото: 1MI
Подробности рассказали в мэрии Уфы.

Как сообщал ранее Mkset, в октябре этого года власти республики передали ГУП «Башавтотранс» 50 новых НефАЗов большого класса. Впоследствии их направили на магистральный маршрут № 226 «Уфимский ДОК — ул. Мушникова — СТЦ „Мега“».

Тогда же в администрации Уфы, что одновременно большие автобусы с этого маршрута заменят средние — на других. Данные ль итогах распределения публикует Управление транспорта и связи:

— № 74 «Уфимский ДОК — Железнодорожный вокзал — ул. Дзержинского» — 7 единиц;

— № 69 «Мкр „Белореченский“ — ДК УМПО — Школа № 75 — ДК УМПО» — 4 единицы;

— № 75 «ОАО „Амстар“ — ОК „Сипайловский“ — ТСК „Пушкинский“» — 3 единицы;

— № 30 «СТО — ТСК „Пушкинский“» — 3 единицы;

— № 39 «ТСК „Пушкинский“ — ОК „Сипайловский“» — 2 единицы;

— № 57а «Уфимское управление буровых работ — Больница № 21» — 2 единицы.

Также отмечается, что на маршруте № 6 «ОК „Сипайловский“ — Телецентр» станет на 5 автобусов среднего класса больше. Вместимость, таким образом, увеличится до 1330 мест.

#Общество#Дороги#Общественный транспорт#Новости Уфы#Транспорт#Маршрутки#Автобусы#Азамат Нухов
Подпишитесь
В Башкирии выросли цены на ряд лекарственных препаратов
Сегодня, 10:26
В Уфе идет вырубка деревьев в Кошкином лесу
Сегодня, 08:22
В Уфе скоро откроют новую улицу
Сегодня, 10:10
Стая собак во главе с домашним алабаем кошмарит целый город в Башкирии
Вчера, 12:06
«Гастрономика» — первый фуд-молл Уфы в «Гостином дворе» — откроется уже в ноябре
26 октября, 11:56
На что способен обновленный флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max?
26 октября, 04:01