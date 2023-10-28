В Уфе увеличили количество автобусов на ряде городских маршрутов

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Published Сегодня, 13:00
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Как сообщал ранее Mkset, в октябре этого года власти республики передали ГУП «Башавтотранс» 50 новых НефАЗов большого класса. Впоследствии их направили на магистральный маршрут № 226 «Уфимский ДОК — ул. Мушникова — СТЦ „Мега“».
Тогда же в администрации Уфы, что одновременно большие автобусы с этого маршрута заменят средние — на других. Данные ль итогах распределения публикует Управление транспорта и связи:
— № 74 «Уфимский ДОК — Железнодорожный вокзал — ул. Дзержинского» — 7 единиц;
— № 69 «Мкр „Белореченский“ — ДК УМПО — Школа № 75 — ДК УМПО» — 4 единицы;
— № 75 «ОАО „Амстар“ — ОК „Сипайловский“ — ТСК „Пушкинский“» — 3 единицы;
— № 30 «СТО — ТСК „Пушкинский“» — 3 единицы;
— № 39 «ТСК „Пушкинский“ — ОК „Сипайловский“» — 2 единицы;
— № 57а «Уфимское управление буровых работ — Больница № 21» — 2 единицы.
Также отмечается, что на маршруте № 6 «ОК „Сипайловский“ — Телецентр» станет на 5 автобусов среднего класса больше. Вместимость, таким образом, увеличится до 1330 мест.