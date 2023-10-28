В Уфе скоро откроют новую улицу

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Улицу Иусы Гареева в Уфе планируется открыть раньше срока. Как сообщил Сергей Плотников, в улица готова к сдаче на 97%.
«Скоро откроем ул. Мусы Гареева. Здесь кипят пуско-наладочные работы. Сегодня, к примеру, проверили модернизированное освещение, за которое отвечает 14 новых композитных опор. Кстати, оно красиво сочетается с подсветкой Международного центра спортивной борьбы», — рассказывает Сергей Плотников.
В настоящий момент там обустроена проезжая часть протяженностью около 500 метров и шириной порядка 7. Также на улице обустроены тротуары и парковочные места. Были переустроены сети электро- и газоснабжения, а также построена ливневая канализация.