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Published Сегодня, 10:10

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Updated Сегодня, 10:26

В Уфе улицу Мусы Гареева планируют открыть раньше срока

В Уфе скоро откроют новую улицу

28 октября 2023, 10:10
Фото: Сергей Плотников// Telegram

В Уфе улицу Мусы Гареева планируют открыть раньше срока

О ходе выполнения работ на улице рассказал глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников.

Улицу Иусы Гареева в Уфе планируется открыть раньше срока. Как сообщил Сергей Плотников, в улица готова к сдаче на 97%.

Фото: Сергей Плотников// Telegram
«Скоро откроем ул. Мусы Гареева. Здесь кипят пуско-наладочные работы. Сегодня, к примеру, проверили модернизированное освещение, за которое отвечает 14 новых композитных опор. Кстати, оно красиво сочетается с подсветкой Международного центра спортивной борьбы», — рассказывает Сергей Плотников.

В настоящий момент там обустроена проезжая часть протяженностью около 500 метров и шириной порядка 7. Также на улице обустроены тротуары и парковочные места. Были переустроены сети электро- и газоснабжения, а также построена ливневая канализация.

#Общество#Город#Уфа#Новые улицы#Новости Уфы#Транспорт#Азамат Нухов
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