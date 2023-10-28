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Updated Сегодня, 12:29

В Уфе открыли для проезда участок улицы Октябрьской революции

В Уфе открыли для проезда участок улицы Октябрьской революции

28 октября 2023, 12:27
Фото: Город Уфа// Telegram
Открытие проезда на участке участок от ул. Новомостовой до Цюрупы, по мнению дорожников, должно снизить транспортную нагрузку на дороги в районе улицы Заки Валиди, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

В Уфе продолжается реконструкция улицы Октябрьской революции. Так сегодня, 28 октября, для автомобильного проезда был открыт участок от ул. Новомостовой до Цюрупы. Предполагается, что благодаря этому получится разгрузить движение по ул. Цюрупы и проспекту Салавата Юлаева в районе ул. Заки Валиди.

В мэрии напомнили об открытии движения на участке от ул. Воровского до Новомостовой. Там была нанесена разметка желтого цвета и смонтировано освещение.

Фото: Город Уфа// Telegram

Отмечается, что сама реконструкция ул. Октябрьской революции еще не завершена: продолжатся работы, не влияющие на автомобильный поток. Однако локальные перекрытия движения остаются возможными.

Напомним, ранее власти заявили о намерении сделать улицу Октябрьской революции пешеходно-транспортной. Согласно проекту, проезжая часть сокращается до 7 м, по одной полосе в каждом направлении, появятся велосипедные дорожки, а тротуары станут шире — до 4,5 м.

#Общество#Город#Уфа#Реконструкция#Благоустройство#Новые улицы#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов#Реконструкция дороги
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