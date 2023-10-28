В Уфе открыли для проезда участок улицы Октябрьской революции

В Уфе продолжается реконструкция улицы Октябрьской революции. Так сегодня, 28 октября, для автомобильного проезда был открыт участок от ул. Новомостовой до Цюрупы. Предполагается, что благодаря этому получится разгрузить движение по ул. Цюрупы и проспекту Салавата Юлаева в районе ул. Заки Валиди.