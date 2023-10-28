В Уфе открыли для проезда участок улицы Октябрьской революции

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В Уфе продолжается реконструкция улицы Октябрьской революции. Так сегодня, 28 октября, для автомобильного проезда был открыт участок от ул. Новомостовой до Цюрупы. Предполагается, что благодаря этому получится разгрузить движение по ул. Цюрупы и проспекту Салавата Юлаева в районе ул. Заки Валиди.
В мэрии напомнили об открытии движения на участке от ул. Воровского до Новомостовой. Там была нанесена разметка желтого цвета и смонтировано освещение.
Отмечается, что сама реконструкция ул. Октябрьской революции еще не завершена: продолжатся работы, не влияющие на автомобильный поток. Однако локальные перекрытия движения остаются возможными.
Напомним, ранее власти заявили о намерении сделать улицу Октябрьской революции пешеходно-транспортной. Согласно проекту, проезжая часть сокращается до 7 м, по одной полосе в каждом направлении, появятся велосипедные дорожки, а тротуары станут шире — до 4,5 м.