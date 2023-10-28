В Уфе идет вырубка деревьев в Кошкином лесу

Напомним, Кошкин лес в Уфе стал местом выяснения отношений между местными жителями, активистами, застройщиками и городскими властями. так, в ходе одного из собраний чиновники из администрации Октябрьского района и представители «БашРТС» заявили, что вырубка деревьев нужна была для прокладывания трубопровода. Тепломагистраль должна обеспечить отоплением строящийся жилой комплекс «Холмогоры». Высотки возводят по проекту застройщика «СЗ Стратег».