В Уфе идет вырубка деревьев в Кошкином лесу

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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В Уфе ведется вырубка деревьев в Кошкином лесу — за несколько дней деревья вырубили на большом участке территории лесного массива. Согласно заявлениям властей, вырубка леса ведется для того, чтобы в дальнейшем проложить здесь новый трубопровод и дорогу.
Напомним, Кошкин лес в Уфе стал местом выяснения отношений между местными жителями, активистами, застройщиками и городскими властями. так, в ходе одного из собраний чиновники из администрации Октябрьского района и представители «БашРТС» заявили, что вырубка деревьев нужна была для прокладывания трубопровода. Тепломагистраль должна обеспечить отоплением строящийся жилой комплекс «Холмогоры». Высотки возводят по проекту застройщика «СЗ Стратег».
Также проект межевания и планировки территории приняли с допуском строительства высоток. Сложные физико-геологические условия позволяют строить дома высотой не более 9 этажей. Представитель СК «Стратег», ответственной за ЖК «Холмогоры» заявил о новой экспертизе, по результатам которой можно повысить этажность домов до 25 и 32 этажей.