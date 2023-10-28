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В Уфе идет вырубка деревьев в Кошкином лесу

В Уфе идет вырубка деревьев в Кошкином лесу

28 октября 2023, 08:22
Фото: "Новости. Уфа Башкортостан"// Telegram
Фото публикует телеграм-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

В Уфе ведется вырубка деревьев в Кошкином лесу — за несколько дней деревья вырубили на большом участке территории лесного массива. Согласно заявлениям властей, вырубка леса ведется для того, чтобы в дальнейшем проложить здесь новый трубопровод и дорогу.

Фото: "Новости. Уфа Башкортостан"// Telegram

Напомним, Кошкин лес в Уфе стал местом выяснения отношений между местными жителями, активистами, застройщиками и городскими властями. так, в ходе одного из собраний чиновники из администрации Октябрьского района и представители «БашРТС» заявили, что вырубка деревьев нужна была для прокладывания трубопровода. Тепломагистраль должна обеспечить отоплением строящийся жилой комплекс «Холмогоры». Высотки возводят по проекту застройщика «СЗ Стратег».

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Также проект межевания и планировки территории приняли с допуском строительства высоток. Сложные физико-геологические условия позволяют строить дома высотой не более 9 этажей. Представитель СК «Стратег», ответственной за ЖК «Холмогоры» заявил о новой экспертизе, по результатам которой можно повысить этажность домов до 25 и 32 этажей.

#Общество#Город#Администрация Уфы#Застройка#Новости Уфы#Лес#Вырубка деревьев#Деревья#Азамат Нухов#Кошкин лес
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