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Массовые проверки ГИБДД пройдут на дорогах Уфы с 27 по 28 октября

В Госавтоинспекции Башкирии сделали важное заявление для водителей

28 октября 2023, 08:13
Фото: 1MI

Массовые проверки ГИБДД пройдут на дорогах Уфы с 27 по 28 октября

В ведомстве напомнили об обязательном соблюдении правил безопасного вождения.

В течение двух дней — с 27 по 28 октября в Уфе пройдут массовые рейды среди водителей. Мероприятия будут направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В частности особое внимание будет уделено выявлению случаев нетрезвого вождения и нарушениям при перевозке детей-пассажиров.

В Госавтоинспекции Уфы напоминают о необходимости использования ремней безопасности, а также о соблюдении бокового интервала и дистанции во время движения. Настоятельно рекомендуется воздержаться от от поездок в состоянии алкогольного опьянения.

#Общество#Город#Башкирия#ГИБДД#ДТП#Дороги#Новости Уфы#Транспорт#Азамат Нухов#Происшествие
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