В Госавтоинспекции Башкирии сделали важное заявление для водителей

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В течение двух дней — с 27 по 28 октября в Уфе пройдут массовые рейды среди водителей. Мероприятия будут направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В частности особое внимание будет уделено выявлению случаев нетрезвого вождения и нарушениям при перевозке детей-пассажиров.
В Госавтоинспекции Уфы напоминают о необходимости использования ремней безопасности, а также о соблюдении бокового интервала и дистанции во время движения. Настоятельно рекомендуется воздержаться от от поездок в состоянии алкогольного опьянения.