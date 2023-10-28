В Госавтоинспекции Башкирии сделали важное заявление для водителей

В течение двух дней — с 27 по 28 октября в Уфе пройдут массовые рейды среди водителей. Мероприятия будут направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В частности особое внимание будет уделено выявлению случаев нетрезвого вождения и нарушениям при перевозке детей-пассажиров.