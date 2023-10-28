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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В Башкирии за неделю выросли цены на «Валидол», «Левомеколь» и «Нимесулид»

В Башкирии выросли цены на ряд лекарственных препаратов

28 октября 2023, 10:26
Фото: Midjourney

В Башкирии за неделю выросли цены на «Валидол», «Левомеколь» и «Нимесулид»

Данные статистики публикует Башстат.

В аптеках республики изменились цены на ряд лекарственных препаратов. Так, за неделю — с 16 по 23 октября в Башкирии наиболее существенно подешевел «Валидол» (-2,5%) — упаковка из десяти таблеток обойдется в среднем в 41.03 рубля.

Помимо этого снизилась стоимость мази «Левомеколь» — туба объёмом 40 граммов обойдется в среднем в 179,29 рубля. Противовоспалительный препарат «Нимесулид» подешевел на 0,9% — 116,26 рубля за упаковку из десяти таблеток. На 0,8% снизилась стоимость «Эргоферона» — 20 таблеток противовирусного средства обойдутся в 469,8 рубля.

Одновременно с этим некоторые лекарственные препараты подорожали. Так, стоимость «Аллохола» за неделю выросла на 1%, составив 95,14 рубля за 50 таблеток. На 0,8% выросла стоимость поливитаминов — 96,11 рубля за десять штук.

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