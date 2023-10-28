В Башкирии выросли цены на ряд лекарственных препаратов

В аптеках республики изменились цены на ряд лекарственных препаратов. Так, за неделю — с 16 по 23 октября в Башкирии наиболее существенно подешевел «Валидол» (-2,5%) — упаковка из десяти таблеток обойдется в среднем в 41.03 рубля.