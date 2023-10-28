В Башкирии установят светодиодные знаки с солнечными батареями за 18 млн рублей

По информации на портале госзакупок, подрядчику в срок до 20 декабря необходимо будет установить 124 знака «Направление поворота» на пяти дорожных участках. Так, на дороге Уфа — Инзер — Белорецк должны быть установлены 64 знака, Благовещенск — Павловка — 36 знаков, Магнитогорск — Ира — 24 знака и по 12 знаков на автодорогах на трассе Кропачево — Месягутово — Ачит и Бирск — Тастуба — Сатка.