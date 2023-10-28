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Светодиодные знаки с солнечными батареями установят на дорогах Башкирии

В Башкирии установят светодиодные знаки с солнечными батареями за 18 млн рублей

28 октября 2023, 04:31
Фото: 1MI

Светодиодные знаки с солнечными батареями установят на дорогах Башкирии

Знаки до конца года должны будут установить на пяти автодорогах республики, сообщается на портале госзакупок.

В Башкирии ищут подрядчика для установки динамических светодиодных дорожных знаков на автомобильных дорогах республики. На знаках должны быть солнечные панели, аккумуляторные блоки, модули телеметрии, управления и настройки контроллеров солнечного заряда. Начальная цена контракта определена в 18,3 млн руб. — финансирование осуществляется за счет средств регионального бюджета. Итоги конкурса подведут 16 ноября.

По информации на портале госзакупок, подрядчику в срок до 20 декабря необходимо будет установить 124 знака «Направление поворота» на пяти дорожных участках. Так, на дороге Уфа — Инзер — Белорецк должны быть установлены 64 знака, Благовещенск — Павловка — 36 знаков, Магнитогорск — Ира — 24 знака и по 12 знаков на автодорогах на трассе Кропачево — Месягутово — Ачит и Бирск — Тастуба — Сатка.

#Азамат Нухов
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