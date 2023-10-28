Тренер по плаванию из Луганска достигает успеха даже с отказавшей рукой

Уже после 2014 года Алексей Федин принимал участие в местных соревнованиях (ЛНР) по плаванию, а также в любительских соревнованиях по бегу. В Российской Федерации принимал участие в Международном Открытом турнире по плаванию среди лиц с ПОДА на приз Ростовской АЭС в городе Волгодонск (Ростовская область), а также в Международном легкоатлетическом пробеге в честь Дня города и Дня шахтера в городе Гуково (Ростовская область).