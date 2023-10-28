Тренер по плаванию из Луганска достигает успеха даже с отказавшей рукой

Posted 28 октября, 08:25
Published 28 октября, 08:25
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Но что же случилось с перспективным молодым человеком? Накануне соревнований, за 5 минут до конца тренировки, Алексей прыгал вниз головой с 7 метров. В какой-то момент парень, плавающий по соседней дорожке, поднырнул под Федина. Произошло столкновение, на котором закончилась спортивная карьера юноши в одном направлении, но началась в другом.
В результате травмы герой проекта #безграничные_донбасс2023 сломал левую руку в кисти, получил вывих с переломом в локте. Однако на этом беды не закончились: через 3 месяца выяснилось, что было повреждено и плечевое сплетение нервов, из-за чего почти перестала работать рука.
— Близкие, друзья и знакомые — все хорошо относятся к моим занятиям спортом, даже ставят примером для маленьких спортсменов, — рассказал интервьюерам житель ЛНР.
Алексей не поставил крест на себе и своих планах: с 2012 года мужчина начал заниматься паратриатлоном (плаванием, велоспортом и бегом). Однако на пути встретилось другое препятствие: боевые действия в Донбассе остановили все дальнейшие тренировки в этом направлении. Но и это не стало помехой для упорного мужчины.
Уже после 2014 года Алексей Федин принимал участие в местных соревнованиях (ЛНР) по плаванию, а также в любительских соревнованиях по бегу. В Российской Федерации принимал участие в Международном Открытом турнире по плаванию среди лиц с ПОДА на приз Ростовской АЭС в городе Волгодонск (Ростовская область), а также в Международном легкоатлетическом пробеге в честь Дня города и Дня шахтера в городе Гуково (Ростовская область).
На данный момент герой проекта #безграничные_донбасс2023 работает тренером по плаванию в Луганском республиканском центре инвалидного спорта «Инваспорт», тренирует ребят с поражением ПОДА, зрения и слуха. О нем рассказывают на местном телевидении и в печатных СМИ.
– Я советую не замыкаться в себе, а приобщаться к спорту — это один из маленьких ключиков, которые вытягивают ребят из депрессии, помогают расширить свой кругозор, посмотреть, как другие ребята с ещё большей степенью инвалидности не опускают руки, не замыкаются в себе, а двигаются вперед! — посоветовал всем юным спортсменам Алексей Федин.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.