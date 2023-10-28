Снег, дожди и гололед: какая погода будет в Башкирии в ближайшие дни

Так, в воскресенье, 29 октября, на территории республики ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. В северо-восточных районах отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах возможен гололёд. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит от -3 до +2°, днем от 0 до +5°, в южных районах республики возможно потепление до +10°.