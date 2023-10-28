Снег, дожди и гололед: какая погода будет в Башкирии в ближайшие дни

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Так, в воскресенье, 29 октября, на территории республики ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. В северо-восточных районах отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах возможен гололёд. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит от -3 до +2°, днем от 0 до +5°, в южных районах республики возможно потепление до +10°.
В понедельник, 30 октября, погодная обстановка в республике не претерпит существенных изменений. Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега и гололедица на дорогах. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться в пределах от -2 до +3°.
Во вторник, 31 октября, днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами до умеренных, местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от -1 до -6°, днем от 0 до +5°.