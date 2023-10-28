mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В Уфе пациент противотуберкулезного диспансера убил своего соседа по палате

Резня в диспансере: в Уфе мужчина убил своего соседа по палате

28 октября 2023, 12:39
Фото: 1MI

В Уфе пациент противотуберкулезного диспансера убил своего соседа по палате

62-летнему ранее судимому уфимцу предъявлено обвинение по статье об убийстве, сообщает пресс-служба регионального СК.

Обвиняемый и его 34-летний сосед по палате в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере часто конфликтовали на бытовой почве. Отмечается, что оба мужчину были ранее судимы.

Инцидент произошел вечером 25 октября. Во время очередной ссоры обвиняемый будучи в состоянии алкогольного опьянения взял кухонный нож и ударил им в грудь оппонента. Сотрудники диспансера поспешили оказать тому медицинскую помощь, но безуспешно. Мужчина скончался от полученного ранения.

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. По словам мужчины, мотивом для совершения преступления послужило несоблюдение потерпевшим правил общежития и его агрессивное поведение.

В настоящее время обвиняемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия. Следователи провели осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели.

#Происшествия#Следственный комитет#Убийство#Новости Башкирии#Следствие#Азамат Нухов#Жестокое убийство
Подпишитесь
В Башкирии выросли цены на ряд лекарственных препаратов
Сегодня, 10:26
В Уфе идет вырубка деревьев в Кошкином лесу
Сегодня, 08:22
В Уфе скоро откроют новую улицу
Сегодня, 10:10
Стая собак во главе с домашним алабаем кошмарит целый город в Башкирии
Вчера, 12:06
«Гастрономика» — первый фуд-молл Уфы в «Гостином дворе» — откроется уже в ноябре
26 октября, 11:56
На что способен обновленный флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max?
26 октября, 04:01