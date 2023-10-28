Резня в диспансере: в Уфе мужчина убил своего соседа по палате

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Обвиняемый и его 34-летний сосед по палате в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере часто конфликтовали на бытовой почве. Отмечается, что оба мужчину были ранее судимы.
Инцидент произошел вечером 25 октября. Во время очередной ссоры обвиняемый будучи в состоянии алкогольного опьянения взял кухонный нож и ударил им в грудь оппонента. Сотрудники диспансера поспешили оказать тому медицинскую помощь, но безуспешно. Мужчина скончался от полученного ранения.
Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. По словам мужчины, мотивом для совершения преступления послужило несоблюдение потерпевшим правил общежития и его агрессивное поведение.
В настоящее время обвиняемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия. Следователи провели осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели.