Жилые дома может затопить в Уфе: жители бьют тревогу

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Жители Демского района Уфы составили письменное обращение к властям (имеется в распоряжении редакции — прим.ред.). По словам жильцов домов-«свечек» на улице Дагестанской, незавершенное строение рядом с их домами, где накапливаются грунтовые воды и осадки, стало не просто проблемой, а самой настоящей угрозой для жителей. Известно, что на строительной площадке есть котлован глубиной в 2-3 метра. В этот котлован стекаются грунтовые воды из подземного источника и осадки, — то, что участок стал напоминать водоем, видят жители верхних этажей домов. Жители говорят, что вся вода сливается в подвалы домов № 10/1, 10/2 и 12/1 на улице Дагестанская, что приводит к размыванию фундамента зданий.
Как говорят местные жители, на этом месте обещали современный торговый центр (к слову, первый в Деме) и огромную подземную парковку. Такие планы озвучивались еще 10 лет назад, однако работы так и не начались. Забор из профлиста окружает строительную площадку, но он поврежден в некоторых местах, а в других просто отсутствует. Со слов местных жителей, дети проникают на строительную площадку через дыры в ограждениях и играют на опасной территории. Кроме того, со слов очевидцев, летом на территории долгостроя собираются маргиналы — они здесь присмотрели место для ночлега.
Как пишут демчане в обращении, до июня 2023 года существовал канал для отвода воды под дорогой на улице Мечтателей. Однако позже трубу якобы законсервировали для осушения канавы, куда раньше сбрасывалась сточная вода, для расширения проезжей части. В конечном итоге, со слов жильцов, разрушительный поток воды размыл асфальт перед домом на Дагестанской, 10/1.
Теперь жильцы, живущие в этом доме, сталкиваются с постоянными неудобствами.
— На дворовой территории постоянно образуются лужи, даже в летнее время, и грязь мы несем с собой в дом. К тому же комары беспокоят нас, а когда ходишь по двору, под ногами прыгают лягушки. Это повышает риск заболевания инфекционными болезнями, — рассказывают обеспокоенные жители.
Скоро придёт зима — и жители также переживают, что двор может превратиться в настоящий каток с вытекающими падениями и травмами. Вдобавок сложившаяся ситуация затрудняет подъезд автомобилей, включая экстренные службы, к подъезду.
Жители Серебряного ручья сообщают, что обращались в управляющую компанию и администрацию района. Власти района им якобы ответили, что после проведения процедуры банкротства объект будет выставлен на торги. Однако появление инвестора, способного разрешить проблему долгостроя, является далекой перспективой, несмотря на то, что проблема требует немедленного решения.
Mkset обратился в администрацию Дёмского района с просьбой прокомментировать ситуацию. Мы опубликуем ответ сразу после его получения.