Жилые дома может затопить в Уфе: жители бьют тревогу

Как говорят местные жители, на этом месте обещали современный торговый центр (к слову, первый в Деме) и огромную подземную парковку. Такие планы озвучивались еще 10 лет назад, однако работы так и не начались. Забор из профлиста окружает строительную площадку, но он поврежден в некоторых местах, а в других просто отсутствует. Со слов местных жителей, дети проникают на строительную площадку через дыры в ограждениях и играют на опасной территории. Кроме того, со слов очевидцев, летом на территории долгостроя собираются маргиналы — они здесь присмотрели место для ночлега.