Введение масочного режима в Башкирии: что говорят власти

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Масочный режим ранее ввели в правительстве Башкирии. Данное решение власти связывают с предотвращением роста численности заболевших ОРВИ и другими вирусными инфекциями.
В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что предприятия с ведомства могут вводить в своей организации локальный масочный режим в зависимости от количества заболевших, количества лиц из категории «риска» и уровня вакцинации среди коллектива.
При этом подчеркивается, что в настоящий момент эпидемиологическая ситуация не требует введения массовых ограничений на территории республики.