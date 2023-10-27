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Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

В Роспотребнадзоре прокомментировали введение масочного режима в Башкирии

Введение масочного режима в Башкирии: что говорят власти

27 октября 2023, 03:13
Фото: 1MI

В Роспотребнадзоре прокомментировали введение масочного режима в Башкирии

В ведомстве дали оценку эпидемиологической ситуации по республике

Масочный режим ранее ввели в правительстве Башкирии. Данное решение власти связывают с предотвращением роста численности заболевших ОРВИ и другими вирусными инфекциями.

В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что предприятия с ведомства могут вводить в своей организации локальный масочный режим в зависимости от количества заболевших, количества лиц из категории «риска» и уровня вакцинации среди коллектива.

При этом подчеркивается, что в настоящий момент эпидемиологическая ситуация не требует введения массовых ограничений на территории республики.

#Общество#Роспотребнадзор#ОРВИ#Азамат Нухов#Масочный режим#Роспотребнадзор Башкирии
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