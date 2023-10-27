Всё ещё копите на квартиру? Тогда эта статья для вас

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
На разных форумах в интернете много историй о том, как удачливым и экономным россиянам удается накопить на жилье. О том, нужно ли покупать квартиру сейчас или стоит подождать некоторое время, мы спросили у экспертов рынка недвижимости.
— Это зависит от возможностей самого покупателя. Но сегодня в нашей стране сложилась уникальная ситуафция, когда купить недвижимость в ипотеку намного выгоднее чем пытаться накопить на неё самостоятельно. Большую роль в этом играют различные меры поддержки граждан от государства, такие как материнский капитал, которым можно перекрыть часть первоначального взноса и льготные программы ипотечного кредитования. Самыми популярными из которых являются: «Семейная», «Льготная» и «Сельская» ипотека, где ставки сопоставимы или ниже текущего уровня инфляции. Но тут важно отметить, что не смотря на сохранение льготных ставок, ЦБ в сентябре увеличил порог первоначального взноса до 20%, а с 1 января 2024 года планирует поднять его до 30%, что может отодвинуть покупку квартиры на некоторое время. Поэтому даже если у вас на руках есть небольшая сумма, например, 1 000 000 рублей, то вы уже можете купить двухкомнатную квартиру в ЖК «Михайловка Green Place», при этом вам не придётся менять свой привычный уровень жизни и на чём-то экономить, так как ипотечный платёж будет около 25 000-30 000 рублей, что сопоставимо с размером арендной платы за аналогичную квартиру.
Если же вы не нуждаетесь в жилье, но у вас есть свободные средства и вы ищете надёжный актив для их сохранения, то в этом случае приобретение недвижимости также станет хорошим способом инвестиций. Время показывает, что квадратные метры являются стабильным активом даже в кризисное время, в отличии от того же фондового рынка. Кроме того, мы видим, что сколько бы некоторые эксперты не предсказывали падение цен на недвижимость они постоянно находятся в фазе роста. Чему способствует как рост цен на стройматериалы, так и повышенный спрос. Поэтому откладывать покупку на потом — значит быть готовым к еще большим вложениям, — рассказала Лира Ахметова, коммерческий директор ГК «Жилой Квартал».
Слова эксперта, о том, что откладывать покупку не имеет смысла подтверждает и практика. Например, вы молодая семья, где работают оба супруга и получают среднемесячную зарплату, которая на сегодняшний день по данным статистики составляет в Башкирии 56 845 ₽. Будем оптимистами и предположим, что вы откладываете половину от общего дохода — 55 000 ₽. При средней стоимости двухкомнатной квартиры в 6 500 000 рублей, чтобы накопить нужную сумму, вам придётся ограничивать себя и снимать жилье 9,5 лет. Согласитесь не мало. Если же в этот сценарий закладывать инфляцию на текущем уровне 6%, то мы увидим, что она сведёт на нет все ваши усилия и через 9 лет вам будет не хватать на квартиру ещё почти 3 500 000 рублей.
Таблица примерного расчёта:
Из примера выше мы видим, что вероятность накопить на собственную квартиру у среднестатистической семьи минимальна. Поэтому многие эксперты сходятся во мнении, что для людей со средним уровнем дохода самая разумная стратегия — копить не на квартиру, а на первоначальный взнос по ипотеке. Исходя из приведенных ранее цифр, получается, что в Уфе минимальный первоначальный взнос по ипотеке — около 1,3 млн рублей. И если каждый месяц откладывать по 25 000 рублей, то накопить на ипотечный взнос удастся почти за 4 года. Конечно, эти данные весьма условные и не учитывают многие факторы, но в любом случае это наиболее рациональный подход.
Конечно, каждый сам выбирает наиболее подходящую ему стратегию, но за последние годы мир сильно изменился и то, что помогало в решении вопроса раньше сегодня уже не работает. И иногда попытка сэкономить на выплате процентов по ипотеке может обернуться годами лишений без достижения заветной цели — покупки собственной квартиры.
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