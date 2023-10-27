Всё ещё копите на квартиру? Тогда эта статья для вас

— Это зависит от возможностей самого покупателя. Но сегодня в нашей стране сложилась уникальная ситуафция, когда купить недвижимость в ипотеку намного выгоднее чем пытаться накопить на неё самостоятельно. Большую роль в этом играют различные меры поддержки граждан от государства, такие как материнский капитал, которым можно перекрыть часть первоначального взноса и льготные программы ипотечного кредитования. Самыми популярными из которых являются: «Семейная», «Льготная» и «Сельская» ипотека, где ставки сопоставимы или ниже текущего уровня инфляции. Но тут важно отметить, что не смотря на сохранение льготных ставок, ЦБ в сентябре увеличил порог первоначального взноса до 20%, а с 1 января 2024 года планирует поднять его до 30%, что может отодвинуть покупку квартиры на некоторое время. Поэтому даже если у вас на руках есть небольшая сумма, например, 1 000 000 рублей, то вы уже можете купить двухкомнатную квартиру в ЖК «Михайловка Green Place», при этом вам не придётся менять свой привычный уровень жизни и на чём-то экономить, так как ипотечный платёж будет около 25 000-30 000 рублей, что сопоставимо с размером арендной платы за аналогичную квартиру.