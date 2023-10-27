Власти Башкирии сделали важно заявление по мобилизованным гражданам

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Власти Башкирии сделали важное заявление о сроках контрактов военнослужащих, которые были призваны в рамках частичной мобилизации.
Так, местная жительница в социальных сетях обратилась к представителям власти с просьбой разъяснить, почему ее отца не отпускают домой. На вопрос ответила сотрудница ЦУРа.
Сообщается, что вернуться домой мобилизованные могут по истечению контракта, который действует до конца периода частичной мобилизации. Об этом прописано в Указе президента РФ, там же указаны исключения, по которым военнослужащий может быть уволен.