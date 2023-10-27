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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Башкирии ответили на вопрос местной жительницы о возвращении мобилизованных

Власти Башкирии сделали важно заявление по мобилизованным гражданам

27 октября 2023, 13:15
Фото: 1MI

В Башкирии ответили на вопрос местной жительницы о возвращении мобилизованных

Речь идет о сроках военной службы.

Власти Башкирии сделали важное заявление о сроках контрактов военнослужащих, которые были призваны в рамках частичной мобилизации.

Так, местная жительница в социальных сетях обратилась к представителям власти с просьбой разъяснить, почему ее отца не отпускают домой. На вопрос ответила сотрудница ЦУРа.

Сообщается, что вернуться домой мобилизованные могут по истечению контракта, который действует до конца периода частичной мобилизации. Об этом прописано в Указе президента РФ, там же указаны исключения, по которым военнослужащий может быть уволен.

#Общество#Элина Сайфранова#Частичная мобилизация#СВО#Участники СВО#Меры поддержки участников СВО
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