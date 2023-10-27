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Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

В Башкирии шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом

«Вез рабочих на предприятие»: что известно о ДТП в Башкирии, где пострадало 6 человек

27 октября 2023, 04:36
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

В Башкирии шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом

Дорожный инцидент произошел сегодня около восьми утра, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции

ДТП произошло ранее сегодня на 128-м километре автодороги Магнитогорск — Ира. По предварительным данным, столкнулись пассажирский автобус «ГАЗель Некст» и трактор «Кировец» К-708. Известно, что автобус двигался из Сибая в Хайбуллинский район и вёз рабочих на предприятие.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

На момент столкновения в салоне автобуса находилось девять пассажиров. На данный момент шестеро из них, включая водителя, были доставлены в медучреждение, остальных осматривают медики на месте происшествия.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.

#Происшествия#ДТП с пострадавшими#ГИБДД#ДТП#Автобус#Новости Башкирии#Транспорт#ДТП с автобусом#Азамат Нухов
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