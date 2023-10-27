«Вез рабочих на предприятие»: что известно о ДТП в Башкирии, где пострадало 6 человек

ДТП произошло ранее сегодня на 128-м километре автодороги Магнитогорск — Ира. По предварительным данным, столкнулись пассажирский автобус «ГАЗель Некст» и трактор «Кировец» К-708. Известно, что автобус двигался из Сибая в Хайбуллинский район и вёз рабочих на предприятие.