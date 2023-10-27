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Власти Уфы внесли изменения в проект планирования квартала за ТРЦ «Семья»

В Уфе за ТРЦ «Семья» хотят снести жилые дома и построить два 25-этажных дома

27 октября 2023, 14:12
Фото: 1MI

Власти Уфы внесли изменения в проект планирования квартала за ТРЦ «Семья»

Проект планировки квартала размещен на сайте мэрии Уфы.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев внес изменения в проект планировки квартала за ТРК «Семья». Соответствующее постановление было опубликовано на сайте мэрии Уфы.

Известно, что площадь квартала 3,3 гектара и ограничена она улицами Комсомольской, Вишерской, границей городских лесов и створом жилого дома №28. На данный момент на территории располагаются индивидуальные жилые дома.

В проекте предлагается снести жилую застройку и построить два многосекционных 25-этажных дома и увеличить вместимость проектируемого детского сада с 95 до 140 мест.

#Общество#Город#Элина Сайфранова#Строительство#Строительство жилья#Новости Уфы#Многоэтажка
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