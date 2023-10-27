В Уфе за ТРЦ «Семья» хотят снести жилые дома и построить два 25-этажных дома

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев внес изменения в проект планировки квартала за ТРК «Семья». Соответствующее постановление было опубликовано на сайте мэрии Уфы.
Известно, что площадь квартала 3,3 гектара и ограничена она улицами Комсомольской, Вишерской, границей городских лесов и створом жилого дома №28. На данный момент на территории располагаются индивидуальные жилые дома.
В проекте предлагается снести жилую застройку и построить два многосекционных 25-этажных дома и увеличить вместимость проектируемого детского сада с 95 до 140 мест.