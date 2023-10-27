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Published Сегодня, 15:51

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Updated Сегодня, 15:53

В Уфе назначили нового командира полка ДПС по городу

В Уфе назначили нового командира полка ДПС по городу

27 октября 2023, 15:51
Фото: 1MI
Об этом сообщает Госавтоинспекция.

В Уфе новым командиром дорожно-патрульной службы стал 37-летний майор полиции Станислав Линник.

Известно, что Линник имеет диплом Уфимского юридического института МВД России по специальности юриспруденция. На служба в ГИБДД пришел в 2007 году, за это время он проработал на должностях младшего и среднего звена. В 2020 году его назначили командиром батальона Полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Уфе.

Имеет медаль «За отличие в службе» 2 и 3 степени.

Фото: ГИБДД по РБ
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