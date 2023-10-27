В Уфе назначили нового командира полка ДПС по городу

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
В Уфе новым командиром дорожно-патрульной службы стал 37-летний майор полиции Станислав Линник.
Известно, что Линник имеет диплом Уфимского юридического института МВД России по специальности юриспруденция. На служба в ГИБДД пришел в 2007 году, за это время он проработал на должностях младшего и среднего звена. В 2020 году его назначили командиром батальона Полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Уфе.
Имеет медаль «За отличие в службе» 2 и 3 степени.