В центре Уфы снесут жилые дома и часть детского сада

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
В Уфе утвердили проект планировки и межевания квартала в границах улиц Пушкина, Карла Маркса, Заки Валиди и Гоголя. Постановление об этом было подписано мэром города Ратмиром Мавлиевым.
Известно, что на данный территории сейчас находятся малоэтажные и многоэтажные дома, административные здания, музей имени Мажита Гафури, детский сад №22, гаражи и хозяйственные постройки. В том числе также объекты культурного насилия такие как Главный дом усадьбы Одинцовых, Хозяйственный дом усадьбы Одинцовых (флигель), Дом-музей Гафури, усадьба Рябинина (из двух домов), Ансамбль жилых домов «Городская усадьба Гурылева Н.В.», Соборный дом, Дом Костерина.
В постановлении предлагается снести гаражи, хозяйственную постройку детсада №22, дома №28 и №5/2 по улицам Гоголя и Маркса соответственно. Между тем, площадь земельного участка Арбитражного суда планируется увеличить, детский сад №22 — реконструировать и расширить место до 270, а назначение объектов культурного насилия изменить с жилого на общественное. Строительство новых домов не предусмотрено.