В центре Уфы снесут жилые дома и часть детского сада

Известно, что на данный территории сейчас находятся малоэтажные и многоэтажные дома, административные здания, музей имени Мажита Гафури, детский сад №22, гаражи и хозяйственные постройки. В том числе также объекты культурного насилия такие как Главный дом усадьбы Одинцовых, Хозяйственный дом усадьбы Одинцовых (флигель), Дом-музей Гафури, усадьба Рябинина (из двух домов), Ансамбль жилых домов «Городская усадьба Гурылева Н.В.», Соборный дом, Дом Костерина.