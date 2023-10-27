В России вводят новый налог на банковские вклады

При расчете налога оценивается суммарный доход по всем вкладам в различных банках. Необлагаемая сумма зависит от максимальной ключевой ставки ЦБ за год. Ее умножают на 1 миллион рублей. С процентного дохода, который превышает эту сумму, надо заплатить НДФЛ. Сейчас максимальная ставка составляет 13%, следовательно, из общего дохода надо будет вычесть 130 тыс. рублей. То есть если годовой доход вкладчика по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, то за этот год платить налог не придется.