В России вводят новый налог на банковские вклады

Posted 27 октября, 13:19
Published 27 октября, 13:19
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Если годовой доход вкладчика за 2023 год по всем банковским счетам превысит 130 тыс. рублей, ему до 1 декабря 2024 года придется заплатить налог с суммы, полученной сверх установленного лимита.
Этот налог был введен еще в январе 2021 года законодательно. До 2023 года на правоприменение данного закона действовал мораторий, теперь власти сняли ограничения, и налог с доходов от банковских депозитов за 2023 год уже придется заплатить.
При расчете налога оценивается суммарный доход по всем вкладам в различных банках. Необлагаемая сумма зависит от максимальной ключевой ставки ЦБ за год. Ее умножают на 1 миллион рублей. С процентного дохода, который превышает эту сумму, надо заплатить НДФЛ. Сейчас максимальная ставка составляет 13%, следовательно, из общего дохода надо будет вычесть 130 тыс. рублей. То есть если годовой доход вкладчика по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, то за этот год платить налог не придется.
Полностью освобождены от уплаты налога доходы по вкладам, процентная ставка по которым ниже 1% годовых и доходы по счетам эскроу. Последние представляют собой специальные счета в банках, которые используются в сделках, чтобы снизить риски.
При этом, подчеркнул юрист, самостоятельно рассчитывать налог на вклады не нужно. До 1 февраля банки сами передадут необходимые сведения в ФНС, которая уже пришлет уведомление плательщику. Срок внесения платежа — до 1 декабря 2024 года.
Подробнее — в материале «Новых известий».