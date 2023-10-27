В России хотят ввести акцизы на медицинский спирт — лекарства подорожают?

Posted 27 октября, 12:11
Published 27 октября, 12:11
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
О планах распространить акцизы на весь производимый в стране спирт рассказал «РИА Новости» замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, введение акцизов позволит решить проблему «теневого» рынка: весь спирт вне зависимости от того, в какой отрасли дальше будут его использовать, будет облагаться акцизом.
Напомним, что о планах ввести акцизы на весь спирт осенью сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что разногласий с Минздравом по этому поводу нет. Основная задача — не допустить роста цен на лекарства со спиртовой основой. В качестве решения проблемы власти предлагают ввести субсидии для производителей лекарств. Для этого нужно подготовить список самих препаратов на основе спирта.
Напомним, с января этого года акцизы на спиртосодержащую продукцию подняли с 589 рублей до 613 рублей за литр безводного спирта. С нового года ставку увеличат до 638 рублей, а в 2025-м — до 664 рублей. Эти же ставки предусмотрены для алкогольной продукции крепостью выше девяти градусов. Акцизы на слабоалкогольные напитки составляют 490 рублей, в 2024-м их планируют поднять до 510 рублей.
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