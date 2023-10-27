В России хотят ввести акцизы на медицинский спирт — лекарства подорожают?

Напомним, что о планах ввести акцизы на весь спирт осенью сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что разногласий с Минздравом по этому поводу нет. Основная задача — не допустить роста цен на лекарства со спиртовой основой. В качестве решения проблемы власти предлагают ввести субсидии для производителей лекарств. Для этого нужно подготовить список самих препаратов на основе спирта.