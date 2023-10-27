В Роспотребнадзоре Башкирии назвали способы профилактики гепатитов

В период с января по сентябрь текущего года в Башкирии было зарегистрировано 555 случаев заболевания вирусными гепатитами. При этом из них 83% — хронические формы. Отмечается, что среди детей в возрасте до 17 лет зафиксировано шесть случаев хронического вирусного гепатита С.