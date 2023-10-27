В Роспотребнадзоре Башкирии назвали способы профилактики гепатитов

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В период с января по сентябрь текущего года в Башкирии было зарегистрировано 555 случаев заболевания вирусными гепатитами. При этом из них 83% — хронические формы. Отмечается, что среди детей в возрасте до 17 лет зафиксировано шесть случаев хронического вирусного гепатита С.
В ведомстве напомнили об основных методах профилактики парентеральных гепатитов:
осознанное поведение человека в личной жизни;
использование строго индивидуальных предметов обихода и личной гигиены (маникюрных принадлежностей, зубных щеток, бритв и т. д.);
посещение косметических, косметологических процедур, а также нанесение татуировок и пирсинга исключительно в надежных организациях, использующих одноразовые/стерильные инструменты;
применение средств барьерной контрацепции.
Также подчеркивается, что наиболее эффективной мерой профилактики инфекционных заболеваний является вакцинация.