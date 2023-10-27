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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

В Башкирии за девять месяцев зарегистрировали 555 случаев вирусных гепатитов

В Роспотребнадзоре Башкирии назвали способы профилактики гепатитов

27 октября 2023, 09:13
Фото: 1MI

В Башкирии за девять месяцев зарегистрировали 555 случаев вирусных гепатитов

Данные статистики публикует Роспотребнадзор.

В период с января по сентябрь текущего года в Башкирии было зарегистрировано 555 случаев заболевания вирусными гепатитами. При этом из них 83% — хронические формы. Отмечается, что среди детей в возрасте до 17 лет зафиксировано шесть случаев хронического вирусного гепатита С.

В ведомстве напомнили об основных методах профилактики парентеральных гепатитов:

  • осознанное поведение человека в личной жизни;

  • использование строго индивидуальных предметов обихода и личной гигиены (маникюрных принадлежностей, зубных щеток, бритв и т. д.);

  • посещение косметических, косметологических процедур, а также нанесение татуировок и пирсинга исключительно в надежных организациях, использующих одноразовые/стерильные инструменты;

  • применение средств барьерной контрацепции.

Также подчеркивается, что наиболее эффективной мерой профилактики инфекционных заболеваний является вакцинация.

#Общество#Роспотребнадзор#Болезнь#Азамат Нухов#Роспотребнадзор Башкирии#Заболевания
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