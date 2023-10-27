В Башкирии выставили на аукцион арестованные квартиры: ценники стартуют от 600 тысяч

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
В Башкирии открыт аукцион по продаже арестованной недвижимости. Ценовой диапазон конфискованной недвижимости варьируется в пределах от 604 600 до 8 602 800 рублей. Выставленные на аукцион квартиры также отличаются и по метражу.
Так, наиболее дешевая среди квартир, выставленных на аукцион, находится в Мелеузе, её площадь составляет всего 15,8 кв. м. будущим владельцам она может обойтись в 643 900 рублей. Самый роскошный вариант из представленных — квартира площадью 75,6 кв. м. на бульваре Давлеткильдеева в Уфе за уже упомянутые ранее 8,6 млн рублей.
Полный список недвижимости, представленной на аукционе, выглядит следующим образом:
— квартира площадью 54,9 квадратных метра по адресу: Агидель, Академика Курчатова, 16. Начальная цена — 2 033 800 рублей;
— квартира площадью 35,5 квадратных метра по адресу: Нефтекамск, Строителей, 59. Начальная цена — 2 457 600 рублей;
— квартира площадью 37,5 квадратных метра по адресу: Давлеканово, Мира, 10а. Начальная цена — 1 243 300 рублей;
— квартира площадью 69,4 квадратных метра по адресу: Сибай, Индустриальное шоссе, 12. Начальная цена — 3 495 700 рублей;
— квартира площадью 36,9 квадратных метра по адресу: Стерлитамак, Гоголя, 130а. Начальная цена — 2 183 500 рублей;
— квартира площадью 15,8 квадратных метра по адресу: Мелеуз, мкр. 31-й, 4. Начальная цена — 643 900 рублей;
— квартира площадью 44,1 квадратных метра по адресу: Мелеуз, мкр. 32-й, 31. Начальная цена — 1 981 600 рублей;
— квартира площадью 54,6 квадратных метра по адресу: Белебеевский район, поселок Приютово, бульвар Мира, 6. Начальная цена — 1 048 900 рублей;
— квартира площадью 20,5 квадратных метра по адресу: Кармаскалинский район, дерево Улукулево, 60 лет Октября, 75. Начальная цена — 604 600 рублей;
— квартира площадью 40,8 квадратных метра по адресу: Кумертау, Карла Маркса, 23. Начальная цена — 1 657 400 рублей;
— квартира площадью 63 квадратных метров по адресу: Нефтекамск, Дорожная, 23. Начальная цена — 3 179 300 рублей;
— квартира площадью 66,5 квадратных метра по адресу: Давлеканово, Высоковольтная, 19. Начальная цена — 2 764 600 рублей;
— квартира площадью 75,6 квадратных метра по адресу: Уфа, бульвар Давлеткильдеева, 12. Начальная цена — 8 602 800 рублей.