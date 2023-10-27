В Башкирии выставили на аукцион арестованные квартиры: ценники стартуют от 600 тысяч

Так, наиболее дешевая среди квартир, выставленных на аукцион, находится в Мелеузе, её площадь составляет всего 15,8 кв. м. будущим владельцам она может обойтись в 643 900 рублей. Самый роскошный вариант из представленных — квартира площадью 75,6 кв. м. на бульваре Давлеткильдеева в Уфе за уже упомянутые ранее 8,6 млн рублей.