mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

В Башкирии выставили на аукцион арестованные квартиры

В Башкирии выставили на аукцион арестованные квартиры: ценники стартуют от 600 тысяч

27 октября 2023, 07:51
Фото: 1MI

В Башкирии выставили на аукцион арестованные квартиры

Для участия в аукционе заявки принимаются до 27 ноября через специализированный сервис «РТС-тендер».

В Башкирии открыт аукцион по продаже арестованной недвижимости. Ценовой диапазон конфискованной недвижимости варьируется в пределах от 604 600 до 8 602 800 рублей. Выставленные на аукцион квартиры также отличаются и по метражу.

Так, наиболее дешевая среди квартир, выставленных на аукцион, находится в Мелеузе, её площадь составляет всего 15,8 кв. м. будущим владельцам она может обойтись в 643 900 рублей. Самый роскошный вариант из представленных — квартира площадью 75,6 кв. м. на бульваре Давлеткильдеева в Уфе за уже упомянутые ранее 8,6 млн рублей.

Полный список недвижимости, представленной на аукционе, выглядит следующим образом:

— квартира площадью 54,9 квадратных метра по адресу: Агидель, Академика Курчатова, 16. Начальная цена — 2 033 800 рублей;
— квартира площадью 35,5 квадратных метра по адресу: Нефтекамск, Строителей, 59. Начальная цена — 2 457 600 рублей;
— квартира площадью 37,5 квадратных метра по адресу: Давлеканово, Мира, 10а. Начальная цена — 1 243 300 рублей;
— квартира площадью 69,4 квадратных метра по адресу: Сибай, Индустриальное шоссе, 12. Начальная цена — 3 495 700 рублей;
— квартира площадью 36,9 квадратных метра по адресу: Стерлитамак, Гоголя, 130а. Начальная цена — 2 183 500 рублей;
— квартира площадью 15,8 квадратных метра по адресу: Мелеуз, мкр. 31-й, 4. Начальная цена — 643 900 рублей;
— квартира площадью 44,1 квадратных метра по адресу: Мелеуз, мкр. 32-й, 31. Начальная цена — 1 981 600 рублей;
— квартира площадью 54,6 квадратных метра по адресу: Белебеевский район, поселок Приютово, бульвар Мира, 6. Начальная цена — 1 048 900 рублей;
— квартира площадью 20,5 квадратных метра по адресу: Кармаскалинский район, дерево Улукулево, 60 лет Октября, 75. Начальная цена — 604 600 рублей;
— квартира площадью 40,8 квадратных метра по адресу: Кумертау, Карла Маркса, 23. Начальная цена — 1 657 400 рублей;
— квартира площадью 63 квадратных метров по адресу: Нефтекамск, Дорожная, 23. Начальная цена — 3 179 300 рублей;
— квартира площадью 66,5 квадратных метра по адресу: Давлеканово, Высоковольтная, 19. Начальная цена — 2 764 600 рублей;
— квартира площадью 75,6 квадратных метра по адресу: Уфа, бульвар Давлеткильдеева, 12. Начальная цена — 8 602 800 рублей.

#Общество#Долги#Недвижимость#Цена на недвижимость
Подпишитесь
Власти Башкирии сделали важно заявление по мобилизованным гражданам
Сегодня, 13:15
Стая собак во главе с домашним алабаем кошмарит целый город в Башкирии
Сегодня, 12:06
В центре Уфы снесут жилые дома и часть детского сада
Сегодня, 15:41
Переломы и ушибы: известно состояния пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
Сегодня, 05:02
«Гастрономика» — первый фуд-молл Уфы в «Гостином дворе» — откроется уже в ноябре
Вчера, 11:56
На что способен обновленный флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max?
Вчера, 04:01