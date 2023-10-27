В Башкирии свора собак покусала двух человек за пять минут

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Свора собак в Салавате напала на местных жителей. Так, сначала собаки набросились на женщину, проходившую по улице Ленинградской — на её крики сбежались местные жители, которые и помогли ей отбиться от животных.
Спустя какое-то время на том же месте собаки набросились на мужчину, который возвращался домой. Один из псов вцепился ему в плечо и повалили на землю. На спасение ему пришел водитель отечественной легковушки: животные ушли после того, как тот начал сигналить.
По информации тг-канала, мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. В администрации города же заявили, что на место происшествия выехали сотрудники службы отлова.
Напомним, ранее бездомная собака напала на 4-летнюю девочку в центре Уфы. Девочке потребовалась помощь медиков — животное успело несколько раз укусить её. По факту нападения была организована проверка.
Также ранее в СНТ «Земляника», как сообщали местные жители, собаки уже изловили и перегрызли всех кошек на территории садов. В связи с этим местные опасаются, что теперь стая четвероногих станет набрасываться и на людей.