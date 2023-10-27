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Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

В Башкирии собачья свора напала на мужчину и женщину

В Башкирии свора собак покусала двух человек за пять минут

27 октября 2023, 08:12
Фото: Midjourney

В Башкирии собачья свора напала на мужчину и женщину

Животных сумели отогнать местные жители, сообщает телеграм-канал Mah Batash.

Свора собак в Салавате напала на местных жителей. Так, сначала собаки набросились на женщину, проходившую по улице Ленинградской — на её крики сбежались местные жители, которые и помогли ей отбиться от животных.

Спустя какое-то время на том же месте собаки набросились на мужчину, который возвращался домой. Один из псов вцепился ему в плечо и повалили на землю. На спасение ему пришел водитель отечественной легковушки: животные ушли после того, как тот начал сигналить.

Видео: Midjourney

По информации тг-канала, мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. В администрации города же заявили, что на место происшествия выехали сотрудники службы отлова.

Напомним, ранее бездомная собака напала на 4-летнюю девочку в центре Уфы. Девочке потребовалась помощь медиков — животное успело несколько раз укусить её. По факту нападения была организована проверка.

Также ранее в СНТ «Земляника», как сообщали местные жители, собаки уже изловили и перегрызли всех кошек на территории садов. В связи с этим местные опасаются, что теперь стая четвероногих станет набрасываться и на людей.

5 шагов после нападения собаки
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#Происшествия#Видео#Животные#Собаки#Салават#Нападение#Азамат Нухов#Бродячие собаки
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