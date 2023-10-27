mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Прокуратура организовала проверку по факту нападения собак на жителей Башкирии

В Башкирии ищут хозяина собак, покусавших ранее двоих человек

27 октября 2023, 08:42
Фото: 1MI

Прокуратура организовала проверку по факту нападения собак на жителей Башкирии

Ранее животные атаковали двух жителей Салавата, проходивших по улице близ многоквартирных домов.

По предварительным данным, утром 27 октября житель Салавата подвергся нападению собак около многоквартирного дома по улице Ленинградской. В результате мужчина получил травму в виде укуса правого предплечья.

По данном факту организована проверка, в ходе которой надзорное ведомство даст оценку деятельности органа местного самоуправления по организации работы по отлову и содержанию бездомных собак.

В случае установления владельца животных будет рассмотрен вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности. Подчеркивается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, свора собак напала на двух жителей Салавата ранее сегодня.Так, на спасение мужчине пришел водитель отечественной легковушки: животные ушли после того, как тот начал сигналить.

#Азамат Нухов
Подпишитесь
Власти Башкирии сделали важно заявление по мобилизованным гражданам
Сегодня, 13:15
Стая собак во главе с домашним алабаем кошмарит целый город в Башкирии
Сегодня, 12:06
В центре Уфы снесут жилые дома и часть детского сада
Сегодня, 15:41
Переломы и ушибы: известно состояния пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
Сегодня, 05:02
«Гастрономика» — первый фуд-молл Уфы в «Гостином дворе» — откроется уже в ноябре
Вчера, 11:56
На что способен обновленный флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max?
Вчера, 04:01