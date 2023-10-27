В Башкирии ищут хозяина собак, покусавших ранее двоих человек

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
По предварительным данным, утром 27 октября житель Салавата подвергся нападению собак около многоквартирного дома по улице Ленинградской. В результате мужчина получил травму в виде укуса правого предплечья.
По данном факту организована проверка, в ходе которой надзорное ведомство даст оценку деятельности органа местного самоуправления по организации работы по отлову и содержанию бездомных собак.
В случае установления владельца животных будет рассмотрен вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности. Подчеркивается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, свора собак напала на двух жителей Салавата ранее сегодня.Так, на спасение мужчине пришел водитель отечественной легковушки: животные ушли после того, как тот начал сигналить.