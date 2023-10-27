Терехин: Число запросов на перевозку культурных ценностей растет

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Данный тренд руководитель регионального управления специальной связи по Центральному региону (филиал ФГУП «Главный центр спецсвязи») Владислав Терёхин обсудил в разговоре с журналистами.
В частности, он указал, что интерес к таким услугам ярко выражен не только в Центральном регионе, но и по всей стране. Об этом сообщает 56orb.
«Спецсвязь» закупает новую специализированную бронированную технику для удовлетворения спроса и обеспечения максимального уровня безопасности, заверил Терёхин. Он сообщил, что в компании говорят об очевидном росте спроса на транспортировку культурных ценностей. В частности, рассказал Терёхин, 2 октября 2023 года «Спецсвязью» была осуществлена доставка цикла полотен Ильи Глазунова «Поле Куликово» из музея Сочи в Музей изобразительных искусств города Тулы. В связи с этим глава компании пояснил: культурные ценности требуют перевозки в специализированном транспорте с возможностью поддержания любого температурного режима.
Обнаруженную тенденцию Терёхин связывает с открытием новых выставочных и музейных пространств.
Владислав Терёхин также рассказал, что в компании часто принимают заявки от коммерческих структур, нередки и заказы на перевозки специфического оборудования. Например, однажды «Спецсвязи» пришлось везти особо опасный груз из Тюменской области на полуостров Камчатка. При этом общая протяженность маршрута транспортировки достигла 17 тысяч километров. Общий вес груза составлял 600 килограммов: этот груз был заказан для нужд нефтегазодобывающей промышленности, с возможным задействованием в сейсморазведке. Сложность перевозки в данном случае объясняется большим расстоянием и необходимостью задействования паромной переправы в силу отсутствия прямого наземного автомобильного сообщения между материком и полуостровом.
Обсуждая основные направления работы компании в Центральном регионе, Терёхин рассказал, что среди приоритетов «Спецсвязи» — доставка специальной корреспонденции и грузов, стандартных и экспресс-отправлений, а также коммерческие грузоперевозки. В каждое управление региона, в зависимости от субъекта РФ, чаще всего поступают заказы по ключевым (якорным) направлениям работы.
Комментируя итоги деятельности компании в 2023 году, Владислав Терёхин заявил, что здесь расширили автопарк за счет большегрузных транспортных средств и бронеавтомобилей.
«Это повлияло на развитие перевозок денежной наличности и грузоперевозок в целом, а также на увеличение выручки по отношению к предыдущему году», — подвел итог руководитель «Спецсвязи».
Результат: 2023 год для компании отмечен перевыполнением плана продаж почти на 10%.
Завершая беседу, Владислав Терёхин рассказал КП, что в 2024 году в компании намечены увеличение объемов грузоперевозок, запуск новых направлений деятельности для каждого субъекта Центрального региона России. В частности, здесь планируют нарастить объемы услуг по перевозке денежной наличности — одновременно с деятельностью по снижению операционных затрат. Отдельно глава «Спецсвязи» обозначил необходимость сохранить команду — устоявшийся дружный коллектив.