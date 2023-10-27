Терехин: Число запросов на перевозку культурных ценностей растет

Владислав Терёхин также рассказал, что в компании часто принимают заявки от коммерческих структур, нередки и заказы на перевозки специфического оборудования. Например, однажды «Спецсвязи» пришлось везти особо опасный груз из Тюменской области на полуостров Камчатка. При этом общая протяженность маршрута транспортировки достигла 17 тысяч километров. Общий вес груза составлял 600 килограммов: этот груз был заказан для нужд нефтегазодобывающей промышленности, с возможным задействованием в сейсморазведке. Сложность перевозки в данном случае объясняется большим расстоянием и необходимостью задействования паромной переправы в силу отсутствия прямого наземного автомобильного сообщения между материком и полуостровом.