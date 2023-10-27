Стая собак во главе с домашним алабаем кошмарит целый город в Башкирии

Домашний алабай, вокруг которого сбилась стая бездомных собак, терроризирует жителей города Салават. Так, ранее сегодня в соцсетях распространилось видео, на котором собаки нападают на женщину, проходившую по оживленной улице близ многоквартирных домов, в спустя несколько минут все там же — на мужчину, возвращавшегося домой. Отбиться от агрессивных животных им помогли местные жители.