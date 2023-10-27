Стая собак во главе с домашним алабаем кошмарит целый город в Башкирии

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Домашний алабай, вокруг которого сбилась стая бездомных собак, терроризирует жителей города Салават. Так, ранее сегодня в соцсетях распространилось видео, на котором собаки нападают на женщину, проходившую по оживленной улице близ многоквартирных домов, в спустя несколько минут все там же — на мужчину, возвращавшегося домой. Отбиться от агрессивных животных им помогли местные жители.
Как стало известно позднее, помимо этого, собаки также преследовали и пытались напасть на салаватского школьника. К счастью, от агрессии животных он не пострадал и сумел убежать.
В настоящий момент алабая удалось отловить, при этом, как сообщает тг-канал Mash Batash, животное оказывало активное сопротивление — сотрудника службы отлова она покусала до ссадин и гематом.
Предполагается, что собака не бездомная, о чем свидетельствует ошейник. Подчеркивается, что все остальные собаки, прибившиеся к вожаку, на контроле и носят бирки (данные особи стерилизованы и привиты от бешенства).