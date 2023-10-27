mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Стая собак с алабаем, покусавшим двух людей в Башкирии, преследовала школьника

Стая собак во главе с домашним алабаем кошмарит целый город в Башкирии

27 октября 2023, 12:06
Фото: Midjourney

Стая собак с алабаем, покусавшим двух людей в Башкирии, преследовала школьника

Видео с камер наблюдения публикует телеканал UTV.

Домашний алабай, вокруг которого сбилась стая бездомных собак, терроризирует жителей города Салават. Так, ранее сегодня в соцсетях распространилось видео, на котором собаки нападают на женщину, проходившую по оживленной улице близ многоквартирных домов, в спустя несколько минут все там же — на мужчину, возвращавшегося домой. Отбиться от агрессивных животных им помогли местные жители.

Как стало известно позднее, помимо этого, собаки также преследовали и пытались напасть на салаватского школьника. К счастью, от агрессии животных он не пострадал и сумел убежать.

В настоящий момент алабая удалось отловить, при этом, как сообщает тг-канал Mash Batash, животное оказывало активное сопротивление — сотрудника службы отлова она покусала до ссадин и гематом.

Алабай, покусавший ранее двоих человек в Башкирии, продолжил нападать на людей
Узнать подробнее

Предполагается, что собака не бездомная, о чем свидетельствует ошейник. Подчеркивается, что все остальные собаки, прибившиеся к вожаку, на контроле и носят бирки (данные особи стерилизованы и привиты от бешенства).

Читайте также:
«Концлагерь для собак»: в Белорецке прокомментировали похищения и отстрел питомцевРебенок получил глубокие раны в результате нападения собаки в БашкирииСуд в Башкирии оштрафовал на 15 тысяч хозяина собаки, покусавшей ребенка
#Видео#Азамат Нухов
Подпишитесь
Власти Башкирии сделали важно заявление по мобилизованным гражданам
Сегодня, 13:15
В центре Уфы снесут жилые дома и часть детского сада
Сегодня, 15:41
Переломы и ушибы: известно состояния пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
Сегодня, 05:02
«Гастрономика» — первый фуд-молл Уфы в «Гостином дворе» — откроется уже в ноябре
Вчера, 11:56
На что способен обновленный флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max?
Вчера, 04:01