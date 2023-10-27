«Ростелеком» поддержал в Уфе социально-образовательный проект «УчимЗнаем»

— «Ростелеком» — социально ответственная компания, которая регулярно помогает благотворительным фондам и некоммерческим организациям республики и всегда готова поддержать инициативы, связанные с будущим детей. Мы предоставили РЦДО доступ к образовательной платформе «Ростелеком Лицей», чтобы ребята не отставали от школьной программы, получали новые знания и расширяли свой кругозор. Кроме того, на год предоставили доступ к видеосервису Wink, кинотека которого включает множество художественных фильмов, мультфильмов, сериалов и образовательных программ, — прокомментировал генеральный директор «Ростелекома» в Башкортостане Сергей Нищев.