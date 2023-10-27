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Posted 27 октября 2023, 10:20

Published 27 октября 2023, 10:20

Modified 27 октября 2023, 12:42

Updated 27 октября 2023, 12:42

«Ростелеком» поддержал в Уфе социально-образовательный проект «УчимЗнаем»

27 октября 2023, 10:20
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«Ростелеком» выступил партнером проекта «УчимЗнаем» в Республике Башкортостан.

Программа реализуется с 2021 года Республиканским центром дистанционного образования (РЦДО) на базе отделения онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы и помогает детям, которые находятся в больницах на длительном лечении, получить полноценное образование.

РЦДО и «Ростелеком» провели для ребят открытый урок. Руководитель проектного офиса цифровой трансформации бизнеса Елена Хлытина рассказала детям о современных технологиях, искусственном интеллекте, информационной безопасности и приложениях, которые могут помочь подготовиться к урокам.

Ребята, в свою очередь, продемонстрировали гостям свои навыки в области мультипликации. Во время открытого урока они вместе с педагогом создали более десяти анимационных короткометражек. «Мультипликация» — одно из направлений образовательной программы проекта «УчимЗнаем». Дети также занимаются робототехникой, 3D-моделированием, ментальной арифметикой, скорочтением, играют в шашки и шахматы.

— «Ростелеком» — социально ответственная компания, которая регулярно помогает благотворительным фондам и некоммерческим организациям республики и всегда готова поддержать инициативы, связанные с будущим детей. Мы предоставили РЦДО доступ к образовательной платформе «Ростелеком Лицей», чтобы ребята не отставали от школьной программы, получали новые знания и расширяли свой кругозор. Кроме того, на год предоставили доступ к видеосервису Wink, кинотека которого включает множество художественных фильмов, мультфильмов, сериалов и образовательных программ, — прокомментировал генеральный директор «Ростелекома» в Башкортостане Сергей Нищев.

— «Ростелеком» поможет разнообразить образовательную программу госпитальной школы. С помощью цифровых технологий мы привлечем внимание детей к увлекательному контенту и постараемся отвлечь их от временных трудностей со здоровьем, — отметил директор Республиканского центра дистанционного образования Фаниль Нуриев.

Специалисты цифрового провайдера разработали для детей и подростков дизайн-макеты информационных панно. Они помогут ребятам, находящимся на длительном лечении, в изучении математики, химии, природоведения и других предметов.

#Андрей Королев#Новости
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