Победителей ХХ Премии Рунета ждут специальные награды

«Премия Рунета будет вручена уже в юбилейный 20-й раз! За годы жизни проекта мы стали свидетелями сумасшедшей трансформации Рунета», — рассказал директор РАЭК Сергей Гребенников. Он также добавил, что каждый год организаторы премии рады возможности видеть эмоции представителей компаний, когда те выходят на сцену во время церемонии вручения интернет-оскаров — так называют RU-статуэтки. Сергей Гребенников подчеркнул, что определять цифровое будущее страны с его здоровой конкуренцией вместе с ведущими представителями цифрового контура России — весьма интересно.