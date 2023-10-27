Победителей ХХ Премии Рунета ждут специальные награды

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Конкурс организовала РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, АНО «Цифровая экономика» и Координационного центра доменов .RU/.РФ. Об этом сообщает properm.
Номинировать компанию или организацию, сделавшую значимый вклад в развитие интернет-отрасли в РФ в 2022–2023 годы, можно уже сегодня на официальном сайте премии.
«Премия Рунета будет вручена уже в юбилейный 20-й раз! За годы жизни проекта мы стали свидетелями сумасшедшей трансформации Рунета», — рассказал директор РАЭК Сергей Гребенников. Он также добавил, что каждый год организаторы премии рады возможности видеть эмоции представителей компаний, когда те выходят на сцену во время церемонии вручения интернет-оскаров — так называют RU-статуэтки. Сергей Гребенников подчеркнул, что определять цифровое будущее страны с его здоровой конкуренцией вместе с ведущими представителями цифрового контура России — весьма интересно.
Гребенников также отметил, что прием заявок на соискание престижной премии решено продлить до 28 ноября.
В этом году у соискателей награды будет возможность разместить заявки в шести основных и восьми специальных номинациях. Среди основных — «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых», «Наука, технологии и инновации», «Образование и кадры», «СМИ и массовые коммуникации».
Добавлены и специальные номинации: «Подкасты и цифровой контент», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Культурные проекты в сети», «Цифровая экономика», «Социальные и благотворительные проекты», «Детский Рунет», «Информационная безопасность», «За вклад в развитие национальных доменов».
Традиционно в рамках премии пройдет народное голосование: пользователям будет предложено выбрать блогера года — самую влиятельную персону Рунета, чей вклад в развитие российского сегмента сети Интернет оценивается как наиболее значимый. Номинировать любимого блогера можно с 27 октября.
Одним из важнейших нововведений года стало учреждение специальной награды. Организаторам конкурса предстоит выбрать топ-10 персон Рунета и топ-10 организаций, которые, по мнению оргкомитета, сумели сделать наибольший вклад в развитие интернет-индустрии в России за последние 20 лет.
Информационную поддержку Премии Рунета традиционно предоставляет медиахолдинг 1MI.