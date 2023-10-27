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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

В МЧС Башкирии раскрыли подробности ДТП, в котором пострадало шесть человек

Переломы и ушибы: известно состояния пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии

27 октября 2023, 05:02
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

В МЧС Башкирии раскрыли подробности ДТП, в котором пострадало шесть человек

Инцидент произошел на 128-м километре автодороги Магнитогорск — Ира около восьми утра сегодня, 27 октября.

Сотрудники МЧС Башкортостана оказали помощь пострадавшим в ДТП в Баймаке, где ранее сегодня столкнулись пассажирский автобус «ГАЗель Некст» и трактор «Кировец» К-708.

Как сообщал ранее Mkset, на момент столкновения в салоне автобуса, направлявшегося в Хайбуллинский район из Сибая, находилось десять человек. По информации МЧС, в результате ДТП 4 человека были госпитализированы с переломами и ушибами в больницу, ещё 2 осмотрены на месте и направлены на амбулаторное лечение.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Причины ДТП устанавливаются. Движение на месте происшествия организовано.

#Происшествия#ДТП с пострадавшими#ГИБДД#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#МЧС#ДТП с автобусами#Азамат Нухов#МЧС Башкирии
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