Переломы и ушибы: известно состояния пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Сотрудники МЧС Башкортостана оказали помощь пострадавшим в ДТП в Баймаке, где ранее сегодня столкнулись пассажирский автобус «ГАЗель Некст» и трактор «Кировец» К-708.
Как сообщал ранее Mkset, на момент столкновения в салоне автобуса, направлявшегося в Хайбуллинский район из Сибая, находилось десять человек. По информации МЧС, в результате ДТП 4 человека были госпитализированы с переломами и ушибами в больницу, ещё 2 осмотрены на месте и направлены на амбулаторное лечение.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Причины ДТП устанавливаются. Движение на месте происшествия организовано.