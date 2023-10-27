Переломы и ушибы: известно состояния пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии

Как сообщал ранее Mkset, на момент столкновения в салоне автобуса, направлявшегося в Хайбуллинский район из Сибая, находилось десять человек. По информации МЧС, в результате ДТП 4 человека были госпитализированы с переломами и ушибами в больницу, ещё 2 осмотрены на месте и направлены на амбулаторное лечение.