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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Обстоятельства ДТП с автобусом в Башкирии проверят следователи

Обстоятельства ДТП с автобусом в Башкирии проверят следователи

27 октября 2023, 16:13
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Столкновения пассажирского автобуса с трактором произошло сегодня, 27 октября, в Баймакском районе.

Следственный комитет Башкирии организовал доследственную проверку по факту столкновения пассажирского автобуса «Газель Next» и грузовика «Кировец К-708».

Сибайским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан организована доследственная проверка по факту ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и трактора.

По предварительным данным, столкновение во встречном направление произошло около 7:30 часов на 128 километре автодороги Магнитогорск-Ира. В автобусе на момент ДТП находилось 9 пассажиров-работников предприятия из Сибая, которые добирались до места работы. В результате, водитель и еще пятеро пассажиров получили телесные повреждения.

На данный момент следователями был организован комплекс проверочных мероприятий.

#Происшествия#Город#Элина Сайфранова#ДТП с пострадавшими#ДТП#Транспорт
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