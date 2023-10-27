Обстоятельства ДТП с автобусом в Башкирии проверят следователи

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Следственный комитет Башкирии организовал доследственную проверку по факту столкновения пассажирского автобуса «Газель Next» и грузовика «Кировец К-708».
Сибайским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан организована доследственная проверка по факту ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и трактора.
По предварительным данным, столкновение во встречном направление произошло около 7:30 часов на 128 километре автодороги Магнитогорск-Ира. В автобусе на момент ДТП находилось 9 пассажиров-работников предприятия из Сибая, которые добирались до места работы. В результате, водитель и еще пятеро пассажиров получили телесные повреждения.
На данный момент следователями был организован комплекс проверочных мероприятий.