Начальник водителя, который высадил школьницу из автобуса в Уфе, принес извинения

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Начальник водителя автобуса №74 извинился перед родителями девочек, которые попали в неудобную ситуацию по вине его сотрудника.
Напомним, что водитель не выпустил из салона автобуса 17-летнюю девочку из-за проблем с оплатой проезда, в то время как ее младшая 9-летняя сестренка успела выйти из салона и в конечном итоге осталась одна на улице без связи с родными.
Так, с мамой девочек связывалось руководство УПАП-1и, по информации телеграм-канала Ufa_rb, заместитель директора Радик Зарипов лично извинился за действия своего подчиненного.