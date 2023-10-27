mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Начальник водителя, который высадил школьницу из автобуса в Уфе, принес извинения

Начальник водителя, который высадил школьницу из автобуса в Уфе, принес извинения

27 октября 2023, 12:34
Фото: 1MI
Девочка вместе с сестрой ехала в автобусе №74, однако из-за проблем в оплатой осталась одна на улице, так как ее сестру не выпустили из салона.

Начальник водителя автобуса №74 извинился перед родителями девочек, которые попали в неудобную ситуацию по вине его сотрудника.

Напомним, что водитель не выпустил из салона автобуса 17-летнюю девочку из-за проблем с оплатой проезда, в то время как ее младшая 9-летняя сестренка успела выйти из салона и в конечном итоге осталась одна на улице без связи с родными.

Так, с мамой девочек связывалось руководство УПАП-1и, по информации телеграм-канала Ufa_rb, заместитель директора Радик Зарипов лично извинился за действия своего подчиненного.

#Общество#Город#Элина Сайфранова#Общественный транспорт#Новости Уфы#Транспорт
Подпишитесь
Власти Башкирии сделали важно заявление по мобилизованным гражданам
Сегодня, 13:15
Стая собак во главе с домашним алабаем кошмарит целый город в Башкирии
Сегодня, 12:06
В центре Уфы снесут жилые дома и часть детского сада
Сегодня, 15:41
Переломы и ушибы: известно состояния пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
Сегодня, 05:02
«Гастрономика» — первый фуд-молл Уфы в «Гостином дворе» — откроется уже в ноябре
Вчера, 11:56
На что способен обновленный флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max?
Вчера, 04:01