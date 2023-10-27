Легендарный бар meet. point в «Гостином дворе» — открытие в ноябре

Танцы на барной стойке в компании позитивных bar-girl и go-go — визитная карточка места. Здесь хорошо отдыхать по любому поводу и в любой компании, широкое меню и барная карта позволяют как просто посидеть с друзьями, так и собраться по праздничному поводу, впрочем, можно и без повода.