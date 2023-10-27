Легендарный бар meet. point в «Гостином дворе» — открытие в ноябре

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Meet.point — это танцевальный бар без понтов и комплексов, где можно провести время в уютной и безбашенно-веселой обстановке.
Танцы на барной стойке в компании позитивных bar-girl и go-go — визитная карточка места. Здесь хорошо отдыхать по любому поводу и в любой компании, широкое меню и барная карта позволяют как просто посидеть с друзьями, так и собраться по праздничному поводу, впрочем, можно и без повода.
Бар работает 7 дней в неделю.
Открытие meet.point — «Гостинка» состоится в конце ноября. Не упустите возможность стать частью праздника на одной из самых ярких вечеринок этого сезона.
Meet.point, «Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1/
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