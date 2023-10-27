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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Легендарный бар meet. point в «Гостином дворе» — открытие в ноябре

Легендарный бар meet. point в «Гостином дворе» — открытие в ноябре

27 октября 2023, 11:25
Фото: meet.point 
Реклама. ИП Федорова Ольга Александровна . erid: LjN8KSu1g
Многие в Уфе уже знакомы с первым танцевальным баром meet.point. Хорошие новости — новый meet.point открывается в «Гостином дворе» уже совсем скоро — в ноябре.

Meet.point — это танцевальный бар без понтов и комплексов, где можно провести время в уютной и безбашенно-веселой обстановке.

Танцы на барной стойке в компании позитивных bar-girl и go-go — визитная карточка места. Здесь хорошо отдыхать по любому поводу и в любой компании, широкое меню и барная карта позволяют как просто посидеть с друзьями, так и собраться по праздничному поводу, впрочем, можно и без повода.

Бар работает 7 дней в неделю.

Фото: meet.point

Открытие meet.point — «Гостинка» состоится в конце ноября. Не упустите возможность стать частью праздника на одной из самых ярких вечеринок этого сезона.
Meet.point, «Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1/

instagram.com/meetpoint.ufa (Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены)

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
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