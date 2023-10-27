КМСП: Льготы для малого бизнеса на фоне повышения ключевой ставки не изменятся

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Как сообщает tass.ru, ставки по-прежнему составят не более 9% для малых и микропредприятий и не более 7,5% — для среднего бизнеса. Корпорация МСП заявила об этом на правах оператора данной программы.
Неизменной сохранится и ставка 3% годовых по льготной правительственной программе кредитования высокотехнологичных инновационных компаний. Помимо этого, никак не поменялись и условия по программе Министерства экономического развития России «1764».
Льготная программа инвестиционного кредитования «ПСК + 1764» была запущена при участии Минэкономразвития РФ, Центробанка России и Корпорации МСП. Ставки по ней не превышают 7,5% (для среднего бизнеса) и 9% (для малых и микропредприятий). Срок действия льготных ставок — пять лет, при этом кредит можно погасить в течение 10 лет. Приоритетными отраслями для реализации программы были выбраны обрабатывающее производство, переработка сельскохозяйственной продукции, логистика (для ДФО и СКФО) и гостиничный бизнес, профессиональная, научная и техническая деятельность.
Программа кредитования высокотехнологичного малого и среднего бизнеса воплощается в рамках федпроекта «Взлет — от стартапа до IPO». Предприниматели могут получить до 500 миллионов рублей под льготные 3% годовых. При этом потенциальные заемщики должны соответствовать нескольким критериям. Их бизнес должен относиться к одной из 16 приоритетных отраслей, иметь статус субъекта МСП и годовую выручку от 100 миллионов рублей при ее среднегодовом приросте от 12%, а также обладать правами на результаты интеллектуальной деятельности.
По льготной программе «1764» ставка рассчитывается следующим образом: ключевая ставка + 2,75% (но не более 12,25% при ключевой ставке до 13%, не более 15% для малых и 13,5% для средних предприятий — при ключевой ставке, равной или превышающей 13%).
Льготные программы кредитования начали функционировать в соответствии с целями национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Инициатором запуска нацпроекта выступил глава государства Владимир Путин, а контроль за его выполнением осуществляет вице-премьер России Андрей Белоусов.