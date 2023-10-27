КМСП: Льготы для малого бизнеса на фоне повышения ключевой ставки не изменятся

Программа кредитования высокотехнологичного малого и среднего бизнеса воплощается в рамках федпроекта «Взлет — от стартапа до IPO». Предприниматели могут получить до 500 миллионов рублей под льготные 3% годовых. При этом потенциальные заемщики должны соответствовать нескольким критериям. Их бизнес должен относиться к одной из 16 приоритетных отраслей, иметь статус субъекта МСП и годовую выручку от 100 миллионов рублей при ее среднегодовом приросте от 12%, а также обладать правами на результаты интеллектуальной деятельности.