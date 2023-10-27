Глава ТПП РФ Катырин: Ключевое пожелание бизнеса — стабильность в законах

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Заключительным мероприятием форума стало пленарное заседание с участием главы ФНС Даниила Егорова. Он поделился результатами работы ведомства за 2023 год.
По словам Егорова, ФНС приняла позицию, в соответствии с которой ведомство не переводит в обязательном порядке все компании на электронные счета-фактуры.
Глава ведомства в рамках своего выступления подчеркнул, что счета-фактуры являются только одним из видов документов, используемых бизнесом в электронном документообороте. Он также отметил активный переход бизнеса на электронный документооборот, который за три года увеличился с 10 до 46 процентов.
Представители ТПП со ссылкой на экспертов рассказали, что поправки в НК РФ в среднем вносятся раз в тринадцать дней. Этот момент в значительной мере усложняет работу бизнеса.
«Я могу сказать, что самое главное пожелание бизнеса — чтобы была стабильность в законодательстве. Ну это же не только наших предприятий и предпринимателей касается, которые должны за этим за всем следить, потому что нарушение налогового кодекса — вплоть до уголовной ответственности, но это же еще влияет на наш инвестиционный климат», — сказал глава ТПП Сергей Катырин.
При этом он назвал цифровизацию в системе налогообложения главной тенденцией. В настоящее время продолжает совершенствоваться единый налоговый счет, который был непонятным на начальных этапах и тяжелым во внедрении.
По словам главы ТПП, главной задачей является упрощение администрирования для налогоплательщика, чтобы ему было удобно работать. В этом проявляется клиентоориентированность ведомства.
Сергей Катырин также добавил, что палата подняла вопрос о необходимости написания новой редакции НК РФ с участием представителей бизнеса, органов власти и общественных организаций.
Как отметил вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров, палата сейчас активно работает над внесением резолюций в основной налоговый закон. Он рассказал, что проект резолюций уже готов.
По словам Чубарова, представители ТПП обратились к участникам форума с просьбой как можно быстрее представить дополнение к резолюции. На площадке прозвучала инициатива создать спецгруппу с участием ФНС с целью решения проблемы дробления бизнеса. Все эти вопросы будут направлены в органы власти.
Отметим, что ТПП предлагает создать единые прозрачные критерии, указывающие на применение схемы дробления бизнеса, когда одна компания делится на несколько организаций и индивидуальных предпринимателей с целью распределения выручки и сохранения за собой права использовать упрощенную систему налогообложения. Благодаря данному нововведению и бизнес, и государство будут понимать правила игры, рассказали в палате.