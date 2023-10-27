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Глава ТПП РФ Катырин: Ключевое пожелание бизнеса — стабильность в законах

Глава ТПП РФ Катырин: Ключевое пожелание бизнеса — стабильность в законах

27 октября 2023, 09:25
Фото: фрагмент видео ТПП
В Торгово-промышленной палате (ТПП РФ) состоялся Всероссийский налоговый форум. На площадке собрались предприниматели и представители органов власти. В течение двух дней участники обсуждали вопросы налогового законодательства и правоприменительной практики.

Заключительным мероприятием форума стало пленарное заседание с участием главы ФНС Даниила Егорова. Он поделился результатами работы ведомства за 2023 год.

По словам Егорова, ФНС приняла позицию, в соответствии с которой ведомство не переводит в обязательном порядке все компании на электронные счета-фактуры.

Глава ведомства в рамках своего выступления подчеркнул, что счета-фактуры являются только одним из видов документов, используемых бизнесом в электронном документообороте. Он также отметил активный переход бизнеса на электронный документооборот, который за три года увеличился с 10 до 46 процентов.

Представители ТПП со ссылкой на экспертов рассказали, что поправки в НК РФ в среднем вносятся раз в тринадцать дней. Этот момент в значительной мере усложняет работу бизнеса.

«Я могу сказать, что самое главное пожелание бизнеса — чтобы была стабильность в законодательстве. Ну это же не только наших предприятий и предпринимателей касается, которые должны за этим за всем следить, потому что нарушение налогового кодекса — вплоть до уголовной ответственности, но это же еще влияет на наш инвестиционный климат», — сказал глава ТПП Сергей Катырин.

При этом он назвал цифровизацию в системе налогообложения главной тенденцией. В настоящее время продолжает совершенствоваться единый налоговый счет, который был непонятным на начальных этапах и тяжелым во внедрении.

По словам главы ТПП, главной задачей является упрощение администрирования для налогоплательщика, чтобы ему было удобно работать. В этом проявляется клиентоориентированность ведомства.

Сергей Катырин также добавил, что палата подняла вопрос о необходимости написания новой редакции НК РФ с участием представителей бизнеса, органов власти и общественных организаций.

Как отметил вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров, палата сейчас активно работает над внесением резолюций в основной налоговый закон. Он рассказал, что проект резолюций уже готов.

По словам Чубарова, представители ТПП обратились к участникам форума с просьбой как можно быстрее представить дополнение к резолюции. На площадке прозвучала инициатива создать спецгруппу с участием ФНС с целью решения проблемы дробления бизнеса. Все эти вопросы будут направлены в органы власти.

Отметим, что ТПП предлагает создать единые прозрачные критерии, указывающие на применение схемы дробления бизнеса, когда одна компания делится на несколько организаций и индивидуальных предпринимателей с целью распределения выручки и сохранения за собой права использовать упрощенную систему налогообложения. Благодаря данному нововведению и бизнес, и государство будут понимать правила игры, рассказали в палате.

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