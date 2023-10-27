Глава ТПП РФ Катырин: Ключевое пожелание бизнеса — стабильность в законах

«Я могу сказать, что самое главное пожелание бизнеса — чтобы была стабильность в законодательстве. Ну это же не только наших предприятий и предпринимателей касается, которые должны за этим за всем следить, потому что нарушение налогового кодекса — вплоть до уголовной ответственности, но это же еще влияет на наш инвестиционный климат», — сказал глава ТПП Сергей Катырин.