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Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Без тренировок и голодания: врач-гастроэнтеролог раскрывает секреты похудения

Без тренировок и голодания: врач-гастроэнтеролог раскрывает секреты похудения

27 октября 2023, 08:35
Фото: 1MI
Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова предлагает новый подход к похудению, который не требует утомительных тренировок и голодания.

По словам врача-гастроэнтеролога Александры Алисовой, особенно полезными для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов, являются продукты, содержащие много неперевариваемой клетчатки. Она стимулирует пищеварение, помогает контролировать аппетит и предотвращает ожирение. Эти факты подтверждаются клиническими исследованиями, как пишет Медикфорум.

Доктор объясняет, что клетчатка влияет на состав кишечной флоры и сигналы, которые она передает в мозг. Это, в свою очередь, влияет на сигналы вознаграждения, получаемые мозгом, и снижает желание есть. Эксперт добавляет, что это очень важный фактор при снижении аппетита и контроле над принятием пищи.

Также, Александра Алисова утверждает, что ожирение может быть сокращено за счет потребления неперевариваемой клетчатки. Эта клетчатка выступает в роли пробиотика, который способствует развитию и активности полезных кишечных бактерий. Основными источниками клетчатки являются лук, лук-порей, артишоки, пшеница, бананы и корень цикория.

Ранее Mkset сообщал ещё несколько способов похудеть легко. Один из таких способов — использование не доминантной руки при приеме пищи. Такой нестандартный подход может помочь в процессе похудения, поскольку вы будете автоматически есть медленнее и осознаннее.

#Здоровье#Виалина Ахсанова
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