Без тренировок и голодания: врач-гастроэнтеролог раскрывает секреты похудения

Доктор объясняет, что клетчатка влияет на состав кишечной флоры и сигналы, которые она передает в мозг. Это, в свою очередь, влияет на сигналы вознаграждения, получаемые мозгом, и снижает желание есть. Эксперт добавляет, что это очень важный фактор при снижении аппетита и контроле над принятием пищи.