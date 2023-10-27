Без тренировок и голодания: врач-гастроэнтеролог раскрывает секреты похудения

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
По словам врача-гастроэнтеролога Александры Алисовой, особенно полезными для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов, являются продукты, содержащие много неперевариваемой клетчатки. Она стимулирует пищеварение, помогает контролировать аппетит и предотвращает ожирение. Эти факты подтверждаются клиническими исследованиями, как пишет Медикфорум.
Доктор объясняет, что клетчатка влияет на состав кишечной флоры и сигналы, которые она передает в мозг. Это, в свою очередь, влияет на сигналы вознаграждения, получаемые мозгом, и снижает желание есть. Эксперт добавляет, что это очень важный фактор при снижении аппетита и контроле над принятием пищи.
Также, Александра Алисова утверждает, что ожирение может быть сокращено за счет потребления неперевариваемой клетчатки. Эта клетчатка выступает в роли пробиотика, который способствует развитию и активности полезных кишечных бактерий. Основными источниками клетчатки являются лук, лук-порей, артишоки, пшеница, бананы и корень цикория.
Ранее Mkset сообщал ещё несколько способов похудеть легко. Один из таких способов — использование не доминантной руки при приеме пищи. Такой нестандартный подход может помочь в процессе похудения, поскольку вы будете автоматически есть медленнее и осознаннее.