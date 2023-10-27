Алабай, покусавший ранее двоих человек в Башкирии, продолжил нападать на людей

В настоящий момент животное поместили в приёмник. Предполагается, что собака не бездомная, о чем свидетельствует ошейник. Подчеркивается, что все остальные собаки, прибившиеся к вожаку, на контроле и носят бирки (данные особи стерилизованы и привиты от бешенства).