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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Собаку, напавшую на людей в Башкирии, поймали и поместили в приёмник

Алабай, покусавший ранее двоих человек в Башкирии, продолжил нападать на людей

27 октября 2023, 10:20
Фото: 1MI

Собаку, напавшую на людей в Башкирии, поймали и поместили в приёмник

Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Алабая, напавшего на людей в Салавате, поймали. Ранее свора собак под его предводительством напала на двух жителей города. Животных удалось отпугнуть, однако одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь. Мужчина получил травму в виде укуса правого предплечья.

Отмечается, что собака продолжила вести себя агрессивно. Так, сотрудника службы отлова она покусала до ссадин и гематом.

Видео: 1MI

В настоящий момент животное поместили в приёмник. Предполагается, что собака не бездомная, о чем свидетельствует ошейник. Подчеркивается, что все остальные собаки, прибившиеся к вожаку, на контроле и носят бирки (данные особи стерилизованы и привиты от бешенства).

В Башкирии ищут хозяина собак, покусавших ранее двоих человек
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#Происшествия#Видео#Травма#Собаки#Салават#Нападение#Нападение на человека#Азамат Нухов#Салаватский район#Отлов бродячих животных#Служба отлова#Бродячие собаки
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