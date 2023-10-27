Алабай, покусавший ранее двоих человек в Башкирии, продолжил нападать на людей

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Алабая, напавшего на людей в Салавате, поймали. Ранее свора собак под его предводительством напала на двух жителей города. Животных удалось отпугнуть, однако одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь. Мужчина получил травму в виде укуса правого предплечья.
Отмечается, что собака продолжила вести себя агрессивно. Так, сотрудника службы отлова она покусала до ссадин и гематом.
В настоящий момент животное поместили в приёмник. Предполагается, что собака не бездомная, о чем свидетельствует ошейник. Подчеркивается, что все остальные собаки, прибившиеся к вожаку, на контроле и носят бирки (данные особи стерилизованы и привиты от бешенства).