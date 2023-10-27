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«Аэрофлот» будет самостоятельно обслуживать и ремонтировать стойки шасси

«Аэрофлот» будет самостоятельно обслуживать и ремонтировать стойки шасси

27 октября 2023, 10:20
Фото: ПАО "Аэрофлот"
Провайдер техобслуживания и ремонта воздушных судов «Аэрофлот Техникс» открыл ремонтный цех стоек шасси для самолетов семейства Airbus A320. Компания получила разрешение Росавиации для выполнения соответствующих работ на базе собственных ангарных комплексов в аэропорту Шереметьево.

Регулятор проверил работу подразделений организации, компетенции ее сотрудников и внутренние нормативные документы. Также проведен осмотр производственных, складских и офисных помещений. По итогам аудита «Аэрофлот Техникс» полностью подтвердил соответствие требованиям Росавиации, передает rostovgazeta.ru.

Ранее провайдер уже проводил замену передней и основных стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320. Теперь же организация будет выполнять их полное техобслуживание.

Уточняется, что плановая проверка стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320 выполняется раз в 10-12 лет или каждые 20 тысяч летных циклов в зависимости от того, что наступит раньше.

У «Аэрофлота» самый большой в России парк самолетов семейства Airbus A320. Цех по ремонту стоек шасси после выхода на производственные мощности полностью обеспечит потребности авиакомпаний группы.

В 2023 году «Аэрофлот Техникс» первым в стране освоил замену стоек шасси на самолетах Airbus A330 и Boeing 777. В дальнейшем компания планирует продолжить работу над расширением допусков на ремонт стоек шасси для других типов воздушных судов.

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