Популярное среди жителей Башкирии озеро в Соль-Илецке почти исчезло

Ранее Mkset сообщал почему известный путешественник Фёдор Конюхов так часто бывает в Оренбургской области, и, в частности, в Соль-Илецке. По его словам, здесь проживают многие его друзья и именно здесь он «чувствует себя, как дома». Путешественника также привлекает представленное в регионе культурное разнообразие, а также его контрастный климат с жарким летом и холодными зимами. Помимо этого путешественнику нравятся и сами оренбуржцы.