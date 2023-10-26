Популярное среди жителей Башкирии озеро в Соль-Илецке почти исчезло

Posted Вчера, 03:31
Published Вчера, 03:31
Modified Вчера, 07:17
Updated Вчера, 07:17
В сообществе «Соль-Илецк Подслушано» была опубликована старая черно-белая фотография озера Развал в Соль-Илецке, сделанная в 1979 году. На снимке видно, что озеро представлено в виде небольшой лужи, что свидетельствует о существенном снижении уровня воды. Также на фотографии видны люди, стоящие на берегу.
Известно, что причиной исчезновения озера было размытие озерной котловины грунтовыми водами на восточном склоне и стекание рассола в подземную полость. Однако, по историко-географическому очерку географа Александра Чибилева, к середине 80-х годов озеро было почти полностью восстановлено.
Сегодня озеро является истинным магнитом для туристов и приобрело культовый статус. Оно не знает проблем с популярностью и пользуется большим спросом. Олег Газманов, один из преданных фанатов курорта, не только посетил это место, но и отважился попробовать воду. Во время своей прогулки вокруг озера он встретил красных раков Артемия Салина, которые являются единственными обитателями этого соленого водоема.
Ранее Mkset сообщал почему известный путешественник Фёдор Конюхов так часто бывает в Оренбургской области, и, в частности, в Соль-Илецке. По его словам, здесь проживают многие его друзья и именно здесь он «чувствует себя, как дома». Путешественника также привлекает представленное в регионе культурное разнообразие, а также его контрастный климат с жарким летом и холодными зимами. Помимо этого путешественнику нравятся и сами оренбуржцы.