Запись к врачу стала доступна в сообществах больниц и поликлиник во «ВКонтакте»

Posted Вчера, 19:36
Published Вчера, 19:36
Modified Вчера, 19:36
Updated Вчера, 19:36
Соответствующий виджет установлен уже в 66,47% официальных сообществ учреждений здравоохранения: всего это 2975 страниц в социальной сети. Об этом сообщает 56orb.
Лидирующие места по числу госпабликов с новой функцией занимают Краснодарский край (157 официальных сообществ), Санкт-Петербург (125), Нижегородская область (107). Сразу в 15 субъектах РФ мини-приложение имеется уже во всех пабликах медицинских учреждений, где проводят прием пациентов.
Внедрением сервиса на уровне субъектов занимается «Диалог», выполняющий функции координатора проекта по развитию госпабликов, головная организация центров управления регионами.
«Развитие госпабликов медицинской сферы — важный шаг на пути к открытости и пациентоцентричности системы здравоохранения», — заявил замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев. Сегодня, подчеркнул он, официальные страницы учреждений являются не только важным каналом коммуникаций, источником новостей о деятельности медорганизаций и местом, где можно получить ответы на актуальные вопросы, но и площадкой для получения востребованных услуг. В частности, новое мини-приложение «Запись к врачу» гарантирует экономию времени как для пациентов, которые могут записаться к доктору в несколько кликов, так и для сотрудников лечебных учреждений, которым не нужно вручную вести запись пациентов. Таким образом, востребованность услуги не подлежит сомнению, как и то, что она набирает популярность: приложением уже воспользовались более 14 тысяч человек, подытожил Цепелев.
Новая функция доступна на мобильных устройствах. Чтобы получить услугу, надо перейти в официальный паблик учреждения, которое осуществляет прием пациентов, например в сообщество больницы или поликлиники. Далее следует выбрать виджет «Запись к врачу» и авторизоваться.
«ВКонтакте» внедряет большое количество обновлений, востребованных нашей аудиторией», — подчеркнул вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов. Он добавил, что компания активно развивает платформу VK Mini Apps, где у бизнеса и социальных организаций есть все условия для запуска собственных сервисов, удобных людям.
Ранее сообщалось, что официальные страницы школ и детских садов во «ВКонтакте» начали предлагать мини-приложения от «Госуслуг» для записи детей в кружки или секции.