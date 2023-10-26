Запись к врачу стала доступна в сообществах больниц и поликлиник во «ВКонтакте»

«Развитие госпабликов медицинской сферы — важный шаг на пути к открытости и пациентоцентричности системы здравоохранения», — заявил замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев. Сегодня, подчеркнул он, официальные страницы учреждений являются не только важным каналом коммуникаций, источником новостей о деятельности медорганизаций и местом, где можно получить ответы на актуальные вопросы, но и площадкой для получения востребованных услуг. В частности, новое мини-приложение «Запись к врачу» гарантирует экономию времени как для пациентов, которые могут записаться к доктору в несколько кликов, так и для сотрудников лечебных учреждений, которым не нужно вручную вести запись пациентов. Таким образом, востребованность услуги не подлежит сомнению, как и то, что она набирает популярность: приложением уже воспользовались более 14 тысяч человек, подытожил Цепелев.